AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию

Ведущий интернет-ритейлер AliExpress возобновил предоставление услуг по экспресс-доставке посылок в Россию, передает
«Насколько нам известно, AliExpress восстановил предоставление услуг экспресс-доставки товаров в Россию. При этом приостановка услуги не отразилась на отправке посылок почтой», — передает ТАСС сообщение компании.
6 января экспресс-доставка по линии российской логистической компании SPSR была приостановлена в связи с проблемами с растаможиванием на российско-китайской границе.
Также 8 января стало известно о том, что несколько служб доставки стали требовать от клиентов магазинов сканы паспорта с началом нового года. Федеральная таможенная служба, позже прокомментировала ситуацию, заявив о «плановых мероприятиях по контролю за соблюдением правил ввоза товаров с использованием международных почтовых отправлений и экспресс-перевозок»