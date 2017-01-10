Администратору «групп смерти» продлили арест на четыре месяца

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 15 мая ареста администратора «группы смерти» в соцсети Филиппа Будейкина, передает «
Напомним, Будейкина, известного под псевдонимам Филипп Лис, задержали 15 ноября 2016 года в подмосковном Солнечногорске. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства».
По версии следствия, он стал одним из основных «вдохновителей», подтолкнувших пятнадцать подростков из разных регионов России к самоубийству.
Напомним, о «группах смерти» заговорили после самоубийств двух рязанских школьниц. После того, как родители девочек провели самостоятельное расследование, они обратились к журналистам. После серии сюжетов и публикаций в рязанских и федеральных газетах тема «групп смерти» вызвала большой общественный резонанс.