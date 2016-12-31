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11:13, 31 декабря 2016 2 536
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4 важных изменения в сфере недвижимости с 1 января 2017 года

4 важных изменения в сфере недвижимости с 1 января 2017 года

Фото: Pixabay.com

С 1 января изменения коснутся сферы недвижимости. Список составило «РИА Новости».

В 2017 году создадут единый реестр недвижимости и единую учетно-регистрационную систему. В состав реестра войдут сведения, которые в настоящее время содержатся в кадастре недвижимости и реестре прав.

Начнет работать Государственный компенсационный фонд, который создали для решения проблем дольщиков.

Машино-места станут объектом недвижимости. Купить или продать их можно будет с помощью государственной регистрации наравне с другими объектами недвижимости.

В Государственной информационной системе ЖКХ будет размещаться информация о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Если информацию не разместят или она не будет соответствовать платежному документу на бумаге, документ будут считать не представленным. При этом организация, которая не предоставила информацию, будет нести административную ответственность согласно КОАП РФ.


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