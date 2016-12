Один из создателей «Бэмби» умер в возрасте 106 лет. Художник Тайрис Вонг вдохновил на создание мультфильма своими зарисовками, передает Life .

О смерти художника сообщил семейный музей Уолта Диснея. «Легендарный художник Диснея Тайрус Вонг обладал даром пробуждать невероятное чувство в своём искусстве», — сообщили представители музея.

Мультфильм об олене Бэмби вышел на экраны в 1942 году.

Фото Кинопоиск

Walt Disney "Bambi" artist Tyrus Wong died Friday at age 106, The Walt Disney Family Museum says. https://t.co/m4PTChucxm pic.twitter.com/MD24WVmj8J