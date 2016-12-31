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8:50, 31 декабря 2016 1 095
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Московское метро впервые будет работать в новогоднюю ночь

Московское метро впервые будет работать в новогоднюю ночь

Фото: Pixabay.com

Московское метро впервые будет работать круглосуточно в Новый год. Для пассажиров, которые окажутся в полночь в метрополитене, прозвучит аудиопоздравление президента, передает «РИА Новости».

Отмечается, что максимальный интервал движения поездов ночью составит 10 минут. Наземный транспорт в столице будет курсировать на более 150 маршрутах.

Кроме того, в новогоднюю ночь будет работать Московское центральное кольцо. «В новогоднюю ночь „Ласточки“ устроят на МЦК настоящий праздничный хоровод и будут кружить для пассажиров всю ночь. Интервал между поездами составит 12 минут. Надеемся, теперь москвичам и гостям столицы будет легче встретиться с друзьями, добраться до близких и родных», — сообщил представитель МЦК.


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