Московское метро впервые будет работать в новогоднюю ночь

Московское метро впервые будет работать круглосуточно в Новый год. Для пассажиров, которые окажутся в полночь в метрополитене, прозвучит аудиопоздравление президента, передает «
Отмечается, что максимальный интервал движения поездов ночью составит 10 минут. Наземный транспорт в столице будет курсировать на более 150 маршрутах.
Кроме того, в новогоднюю ночь будет работать Московское центральное кольцо. «В новогоднюю ночь „Ласточки“ устроят на МЦК настоящий праздничный хоровод и будут кружить для пассажиров всю ночь. Интервал между поездами составит 12 минут. Надеемся, теперь москвичам и гостям столицы будет легче встретиться с друзьями, добраться до близких и родных», — сообщил представитель МЦК.