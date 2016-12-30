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19:44, 30 декабря 2016 486
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Ворона украла паспорт у эстонца на КПП в Ленинградской области 1

Ворона украла паспорт у эстонца на КПП в Ленинградской области

Фото: Pixabay.com

Ворона украла паспорт у эстонца на КПП в Ленинградской области. Инцидент произошел, когда машину иностранца оформляли таможенники, пишет «Собака.ру».

Мужчина успел только достать паспорт, когда ворона внезапно выхватила его из рук и улетела. Таможенники привлекли на поиски документа кинологов с собаками, однако птицу с паспортом не нашли.

В эстонском консульстве в Петербурге мужчине помогли оформить новый документ, ради получения которого ему пришлось вернуться домой.

Паспорт обнаружили через два дня возле пешеходного пункта пропуска, однако его придется восстанавливать, так как ворона вырвала из него лист.


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