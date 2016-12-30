Сбербанк запустил систему искусственного интеллекта для общения с должниками

Сбербанк России запустил пилотный проект Iron Lady («Железная Леди») — систему искусственного интеллекта для звонков должникам с просрочкой, передает «
Система отличается от стандартных роботов тем, что интерпретирует ответы клиентов и формулирует следующие вопросы в зависимости от них, говорится в сообщении.
В настоящее время Iron Lady поддерживает свободную речь, но ее словарь ограничен. В Сбербанке рассказали, что пополняться он будет в процессе работы с реальными пользователями, то есть система будет развиваться по принципу machine learning (машинного обучения).
Если с клиентом разговаривает искусственный интеллект, он все равно может переключиться на живого человека, пояснили в банке.
Для начала проект будут пилотировать на кредитных картах, так как это самый низкорискованный сегмент клиентов. В будущем Iron Lady будет также использоваться для работы с должниками и по другим видам кредитов.