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16:08, 30 декабря 2016 461
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Сбербанк запустил систему искусственного интеллекта для общения с должниками

Сбербанк запустил систему искусственного интеллекта для общения с должниками

Сбербанк России запустил пилотный проект Iron Lady («Железная Леди») — систему искусственного интеллекта для звонков должникам с просрочкой, передает «Интерфакс».

Система отличается от стандартных роботов тем, что интерпретирует ответы клиентов и формулирует следующие вопросы в зависимости от них, говорится в сообщении.

В настоящее время Iron Lady поддерживает свободную речь, но ее словарь ограничен. В Сбербанке рассказали, что пополняться он будет в процессе работы с реальными пользователями, то есть система будет развиваться по принципу machine learning (машинного обучения).

Если с клиентом разговаривает искусственный интеллект, он все равно может переключиться на живого человека, пояснили в банке.

Для начала проект будут пилотировать на кредитных картах, так как это самый низкорискованный сегмент клиентов. В будущем Iron Lady будет также использоваться для работы с должниками и по другим видам кредитов.


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