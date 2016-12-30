Рязанцев попросили сообщать о торговле «боярышником»

Рязанцев попросили сообщать о незаконной торговле «боярышником» и алкоголем. Об этом сообщила
Для приема информации от граждан открыли горячую линию.
О нарушениях можно сообщить по телефонам: 8-800-100-22-62 или
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанцев попросили сообщать о незаконной торговле «боярышником» и алкоголем. Об этом сообщила
Для приема информации от граждан открыли горячую линию.
О нарушениях можно сообщить по телефонам: 8-800-100-22-62 или
© RZN.info
|
← предыдущая новостьЕлена Митина поздравила рязанцев с наступающим Новым годом
|
cледующая новость →Скидки до 500 тысяч и бесплатная отделка квартиры. «Зеленый сад» предложил провести каникулы с пользой
Российская поисковая система вакансий «ГородРабот.ру» провела исследование регионального рынка труда на основе банка вакансий от рязанских работодателей.