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14:05, 30 декабря 2016 2 287
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Роспотребнадзор посоветовал рязанцам правильно встречать Новый год

Роспотребнадзор посоветовал рязанцам правильно встречать Новый год

Фото: Freeimages.com

Роспотребнадзор посоветовал рязанцам правильно встречать Новый год. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что следует покупать продукты для праздничного стола в официальных торговых точках. Покупка продуктов домашнего приготовления «с рук» может привести к отравлению или ботулизму.

Также при приобретении пищевой продукции нужно обращать внимание на срок годности и информацию о производителе.

Роспотребнадзор обратил внимание на приготовление блюд. При этом продукты нужно тщательно промывать, верно их хранить и соблюдать «принцип товарного соседства». Также не следует заниматься приготовлением блюд, если человек плохо себя чувствует.

Рязанцев просят соблюдать очередность потребления блюд и не садиться за праздничный стол голодным. «Не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда. Чем разнообразнее всё отведанное за праздничным столом, тем больше нагрузка на пищеварительную систему», — отметили в Роспотребнадзоре. Не стоит запивать пищу газированными напитками и чрезмерно употреблять алкоголь.


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