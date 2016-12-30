Роспотребнадзор посоветовал рязанцам правильно встречать Новый год. Об этом сообщила
Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что следует покупать продукты для праздничного стола в официальных торговых точках. Покупка продуктов домашнего приготовления «с рук» может привести к отравлению или ботулизму.
Также при приобретении пищевой продукции нужно обращать внимание на срок годности и информацию о производителе.
Роспотребнадзор обратил внимание на приготовление блюд. При этом продукты нужно тщательно промывать, верно их хранить и соблюдать «принцип товарного соседства». Также не следует заниматься приготовлением блюд, если человек плохо себя чувствует.
Рязанцев просят соблюдать очередность потребления блюд и не садиться за праздничный стол голодным. «Не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда. Чем разнообразнее всё отведанное за праздничным столом, тем больше нагрузка на пищеварительную систему», — отметили в Роспотребнадзоре. Не стоит запивать пищу газированными напитками и чрезмерно употреблять алкоголь.