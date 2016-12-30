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15:38, 30 декабря 2016 1 169

Риелторская компания «Этажи» рассказала рязанцам об изменении цен на рынке недвижимости

Риелторская компания «Этажи» рассказала рязанцам об изменении цен на рынке недвижимости

Аналитический отдел риелторской компании «Этажи» предоставил сведения об изменении цен на рынке недвижимости Рязани. Об этом сообщили в пресс-релизе компании.

В риелторской компании отметили, что статистика велась с 18 августа. По ее результатам за четырехмесячный период в жилищной сфере произошли определенные преобразования: так, стоимость однокомнатных и трехкомнатных квартир упала на 29% и 2%. Стоимость двухкомнатных, многокомнатных квартир и пансионатов увеличились на 5%, 51% и 6%", — говорится в сообщении.

Также на сайте «Ryazan.etagi.com» представлены сведения об уровне цен в разных районах города:

  • в декабре в Солотче средняя цена на квартиры — 66 890 рублей за квадратный метр;

  • в Советском районе — 66 667 рублей за квадратный метр;

Далее Недостоево, Рыбное, Центральный, Михайловский, Театральный районы, Кальное, Железнодорожный и Московский микрорайоны.

Самые демократичные квартиры предлагаются в среднем по цене 50 640 рублей за квадратный метр. Больше всего предложений о продаже недвижимости в Московском микрорайоне, Центральном районе и Кальном. Самый крупный сегмент представлен однокомнатными квартирами, далее следуют двухкомнатные и трехкомнатные площади, уточнили в компании.

С помощью агентства недвижимости потребители могут купить квартиру в Рязани как на вторичном, так и на первичном рынках, получив поддержку профессионалов на всех этапах. Компания может помочь подобрать оптимальное по всем параметрам жилье. Также можно найти подходящую ипотечную программу, организовать квалифицированный переезд из старого жилья в новое или клининговые мероприятия в рамках новоселья.

В спектр услуг агентства входит: юридическое сопровождение, включающее в себя проверку недвижимости на правовую чистоту и поддержку в оформлении документов, заключении сделок. Клиентам предоставляются консультации на безвозмездной основе.


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