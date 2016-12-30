Риелторская компания «Этажи» рассказала рязанцам об изменении цен на рынке недвижимости

Аналитический отдел риелторской компании «Этажи» предоставил сведения об изменении цен на рынке недвижимости Рязани. Об этом сообщили в пресс-релизе компании.
В риелторской компании отметили, что статистика велась с 18 августа. По ее результатам за четырехмесячный период в жилищной сфере произошли определенные преобразования: так, стоимость однокомнатных и трехкомнатных квартир упала на 29% и 2%. Стоимость двухкомнатных, многокомнатных квартир и пансионатов увеличились на 5%, 51% и 6%", — говорится в сообщении.
Также на сайте «Ryazan.etagi.com» представлены сведения об уровне цен в разных районах города:
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в декабре в Солотче средняя цена на квартиры — 66 890 рублей за квадратный метр;
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в Советском районе — 66 667 рублей за квадратный метр;
Далее Недостоево, Рыбное, Центральный, Михайловский, Театральный районы, Кальное, Железнодорожный и Московский микрорайоны.
Самые демократичные квартиры предлагаются в среднем по цене 50 640 рублей за квадратный метр. Больше всего предложений о продаже недвижимости в Московском микрорайоне, Центральном районе и Кальном. Самый крупный сегмент представлен однокомнатными квартирами, далее следуют двухкомнатные и трехкомнатные площади, уточнили в компании.
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