Филиал «Рязаньэнерго» и студенческий театр «Переход» поздравили детей из Елатомской школы-интерната с Новым годом

«Рязаньэнерго» и студенческий театр «Переход» поздравили детей из Елатомской школы-интерната с Новым годом. В филиале рассказали, что приезжают к ребятам больше 15 лет.

На собранные сотрудниками средства, а также при поддержке профсоюза «Рязаньэнерго», работники предприятия закупили для ребят лыжи, ледянки, коньки, футболки, толстовки и другую одежду. К Новому году дети также получили сладкие наборы и специальную подписку на детскую литературу.

В филиале рассказали, что делегация энергетиков приехала не одна. Составить им компанию, чтобы поздравить детей, согласились артисты студенческого театра РГУ «Переход» Роман Кудяков и Елена Жулай. «Переодевшись в костюмы Медведя и Лисички, молодые актеры помогали „заслуженному“ Деду Морозу „Рязаньэнерго“ Александру Звереву и его Снегурочке Елене Кострюковой развлекать детей конкурсами, загадками, играми с призами и, конечно, хороводом вокруг елки. Александр по традиции поздравил детей стихотворением собственного сочинения, а дети устроили для гостей настоящий концерт с песнями и танцами. Как всегда ни один ребенок не остался без подарка», — говорится в сообщении.

«Дарить всегда приятнее, чем получать. Особенно в новый год и особенно детям! Мне было приятно поучаствовать в организации праздника, приобщиться к этому маленькому новогоднему чуду! Огромное спасибо сотрудникам „Рязаньэнерго“ за приглашение, за их труд, сбор подарков, за теплый подход, за неравнодушие к детским судьбам! Я очень надеюсь, что этот праздник оставит положительный след в их жизни, даст надежду на что-то настоящее и веру в чудо и добро, ведь в конечном итоге для этого всё и делалось» — поделился впечатлениями Роман Кудяков.

После выступления дети решили взять у Деда Мороза реванш за прошлогоднюю игру в пинг-понг. В этот раз юные спортсмены вновь проиграли одну партию, но зато добились ничьей во второй, отметили в филиале.