Боевые роботы разыграли эпизод сражения. Видео

Минобороны России опубликовало ролик, снятый на тактико-специальном учении мотострелкового взвода на подмосковном полигоне Алабино. Боевые роботы «Соратник» и «Нерехта» разыграли эпизод сражения, пишет «
Перестрелка между машинами и бойцами стала практической частью сборов высшего командования Сухопутных войск.
«Что-то в новой технике устраивает нас, что-то нет. Главный критерий новых систем — востребованность в войсках. После показа мы обменялись мнениями с представителями промышленности. Необходимо, чтобы вся новая техника совершенствовалась», — отметил главком Сухопутных войск Олег Салюков.
Бронированная гусеничная машина «Соратник» весит семь тонн и может передвигаться со скоростью 40 километров в час. Она работает в пассивном режиме 10 суток, контролируя окрестности в радиусе 2 500 метров.
В зависимости от установленного модуля «Нерехта» может патрулировать местность, вести разведку, засекать позиции вражеской артиллерии и вывозить с поля боя раненых. Робот снабжен беспилотным вертолетом и действует в едином информационном поле роты.