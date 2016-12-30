Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:09, 30 декабря 2016 846
 0    0

Боевые роботы разыграли эпизод сражения. Видео

Боевые роботы разыграли эпизод сражения. Видео

Минобороны России опубликовало ролик, снятый на тактико-специальном учении мотострелкового взвода на подмосковном полигоне Алабино. Боевые роботы «Соратник» и «Нерехта» разыграли эпизод сражения, пишет «Российская газета».

Перестрелка между машинами и бойцами стала практической частью сборов высшего командования Сухопутных войск.

«Что-то в новой технике устраивает нас, что-то нет. Главный критерий новых систем — востребованность в войсках. После показа мы обменялись мнениями с представителями промышленности. Необходимо, чтобы вся новая техника совершенствовалась», — отметил главком Сухопутных войск Олег Салюков.

Бронированная гусеничная машина «Соратник» весит семь тонн и может передвигаться со скоростью 40 километров в час. Она работает в пассивном режиме 10 суток, контролируя окрестности в радиусе 2 500 метров.

В зависимости от установленного модуля «Нерехта» может патрулировать местность, вести разведку, засекать позиции вражеской артиллерии и вывозить с поля боя раненых. Робот снабжен беспилотным вертолетом и действует в едином информационном поле роты.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:59, 31 декабря 2016
В России начали встречать Новый год
15:29, 31 декабря 2016
Прио-Внешторгбанк устроил для партнеров новогодний фуршет и просмотр фильма «Викинг»
14:48, 31 декабря 2016
В 2017 году изменится пенсионный возраст для чиновников
13:54, 31 декабря 2016
В «Рязаньэнерго» подвели итоги конкурсов «Не влезай, убьет!-2» и «Электробезопасность: наука или искусство»
10:13, 31 декабря 2016
С 1 января россиян ждут изменения в сфере медицины
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы

До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы 8

«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».

Популярное
Комментируемое
Новое
13:12, 27 декабря 2016 36 729
В первый подъезд дома на Осеннем переулке возвращается жизнь. Фоторепортаж
18:14, 17 декабря 2016 26 825
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
9:54, 23 декабря 2016 22 948
В рязанском ТЦ «Премьер» закроется Media Markt 5
13:32, 20 декабря 2016 19 005
«Мое имя наводит ужас». Эксперты не сочли название ресторана «Есенин» аморальным 17
10:42, 29 декабря 2016 17 829
Улыбайтесь, господа. В пятницу на рязанские маршруты выйдут десять новых автобусов 3
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум