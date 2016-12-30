2016 год продлят на одну секунду

Специалисты Международной службы вращения Земли прибавят дополнительную секунду к последней минуте 31 декабря 2016 года. Об этом со ссылкой на их официальный сайт передает «
Так называемую координационную или високосную секунду введут для согласования времени UTC (всемирное координированное время), которое принято в качестве стандарта для часовых поясов.
Из-за замедления скорости вращения Земли растет разница в продолжительности суток по общепринятому стандарту и реальной продолжительностью солнечных суток.
Координационные секунды могут вводить в конце декабря или июня. Служба принимает решение каждые полгода и публикует информацию об этом на своем сайте.
В последние десятилетия ученые добавляли по одной секунде в год, предыдущую високосную секунду ввели 30 июня 2015 года.
«Если скорость замедления вращения Земли останется неизменной, то количество добавочных секунд на каждый год будет расти. Например, в XXII веке к каждому году будут добавлять уже не одну, а две секунды», — считают ученые.