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15:48, 30 декабря 2016 1 349
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2016 год продлят на одну секунду

2016 год продлят на одну секунду

Специалисты Международной службы вращения Земли прибавят дополнительную секунду к последней минуте 31 декабря 2016 года. Об этом со ссылкой на их официальный сайт передает «РИА Новости».

Так называемую координационную или високосную секунду введут для согласования времени UTC (всемирное координированное время), которое принято в качестве стандарта для часовых поясов.

Из-за замедления скорости вращения Земли растет разница в продолжительности суток по общепринятому стандарту и реальной продолжительностью солнечных суток.

Координационные секунды могут вводить в конце декабря или июня. Служба принимает решение каждые полгода и публикует информацию об этом на своем сайте.

В последние десятилетия ученые добавляли по одной секунде в год, предыдущую високосную секунду ввели 30 июня 2015 года.

«Если скорость замедления вращения Земли останется неизменной, то количество добавочных секунд на каждый год будет расти. Например, в XXII веке к каждому году будут добавлять уже не одну, а две секунды», — считают ученые.


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