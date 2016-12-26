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10:19, 26 декабря 2016 768
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Власти не считают теракт причиной крушения самолета в Сочи

Власти не считают теракт причиной крушения самолета в Сочи

Фото: Pixabay.com

Версия теракта при расследовании крушения самолета в Сочи не является основной. Об этом ТАСС сообщил личный источник в спецслужбах.

«На данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта», — процитировало его агентство.

Собеседник также рассказал, что Ту-154 остановился в Адлере для дозаправки. При этом изначально это планировали сделать в Моздоке, а сведений о переносе дозаправки в Адлер не было.

В аэропорту самолет охраняли, на борт поднимались два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман, который контролировал процесс заправки.

Питание в Ту-154 также не заносили, дозаправку осуществлял штатный персонал аэропорта.

Ранее возможными причинами авиакатастрофы называли технические неполадки и ошибку пилотирования.


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