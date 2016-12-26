Версия теракта при крушении Ту-154 не получает развития, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «
«Версия о теракте — далеко не в первых рядах», — подчеркнул Песков.
Он напомнил, что «пока не получает развития ни одна из версий». Песков отметил, что «рассматриваются все версии», поэтому «пока рано о чем-то утвердительно говорит».
Отвечая на вопрос, могут ли быть запрещены полеты Ту-154 после катастрофы, пресс-секретарь президента отметил, что тема эксплуатации лайнеров находится в ведении авиационных властей и Минтранса РФ.
Дмитрий Песков также сообщил, что лидеры США, Великобритании и Франции выразили соболезнования Москве в связи с катастрофой самолета Ту-154 над Черным морем.
Он отметил, что Россия высоко ценит тот факт, что Белоруссия скорбит по погибшим в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ в Сочи. «Это очень важно и лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего Союза», — сказал представитель Кремля.
Напомним, Ту-154