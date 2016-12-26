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15:38, 26 декабря 2016 418
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Версия теракта при крушении Ту-154 не получает развития — Песков

Версия теракта при крушении Ту-154 не получает развития — Песков

Версия теракта при крушении Ту-154 не получает развития, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Версия о теракте — далеко не в первых рядах», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что «пока не получает развития ни одна из версий». Песков отметил, что «рассматриваются все версии», поэтому «пока рано о чем-то утвердительно говорит».

Отвечая на вопрос, могут ли быть запрещены полеты Ту-154 после катастрофы, пресс-секретарь президента отметил, что тема эксплуатации лайнеров находится в ведении авиационных властей и Минтранса РФ.

Дмитрий Песков также сообщил, что лидеры США, Великобритании и Франции выразили соболезнования Москве в связи с катастрофой самолета Ту-154 над Черным морем.

Он отметил, что Россия высоко ценит тот факт, что Белоруссия скорбит по погибшим в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ в Сочи. «Это очень важно и лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего Союза», — сказал представитель Кремля.

Напомним, Ту-154 потерпел крушение над акваторией Черного моря в воскресенье, 25 декабря. Жертвами трагедии стали 92 человека.


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