В Рязанской области закрыли восемь точек продажи пиротехники. Об этом сообщила
В Рязани полицейские обнаружили пять незаконных торговых точек. У нарушителей не было документов на осуществление предпринимательской деятельности. У них изъяли 766 единиц пиротехнической продукции.
На пятерых рязанцев составили протоколы об административном правонарушении по статье 14.1 КоАП РФ.
В Ряжске полицейские обнаружили незаконную торговлю пиротехникой на центральном рынке и в двух магазинах. У них изъяли 35 упаковок бенгальских огней. Их направили на исследование.
На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении.