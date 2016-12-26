В Рязанской области полицейские изъяли более 200 бутылок «Боярышника»

В магазинах в селе Заречье Спасского района, в городах Спасск и Спас-Клепики, а также в селе Житово Рыбновского района полицейские изъяли 226 бутылок «Боярышника». Об этом сообщили в
Также в рамках рейдовых мероприятий стражи порядка пресекли незаконную торговлю спиртным в торговых палатках на улицах Островского и Черновицкая и на улице Юннатов. Изъяли 80 литров спиртного.
В Шацком районе полицейские задержали 21-летнего жителя села Казачья Слобода, который перевозил 12 литров спиртосодержащей жидкости без документов.
В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении.