В Пронском районе пропал 44-летний мужчина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Алексей Каравайцев вышел из дома в селе Кисьва в воскресенье, 25 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно. Отмечается, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Предположительно, мог направляться в деревню Панкино Пронского района.
Рост 180 сантиметров, карие глаза, темно-каштановые волосы, худощавое телосложение.
Был одет в черную шапку-«гребешок», темную кожаную куртку и черные ботинки на молнии.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят звонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.