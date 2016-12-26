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16:38, 26 декабря 2016 466
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В Пронском районе пропал 44-летний мужчина

В Пронском районе пропал 44-летний мужчина

В Пронском районе пропал 44-летний мужчина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Алексей Каравайцев вышел из дома в селе Кисьва в воскресенье, 25 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно. Отмечается, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Предположительно, мог направляться в деревню Панкино Пронского района.

Рост 180 сантиметров, карие глаза, темно-каштановые волосы, худощавое телосложение.

Был одет в черную шапку-«гребешок», темную кожаную куртку и черные ботинки на молнии.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят звонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.


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