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14:07, 26 декабря 2016 826
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В ночь на понедельник с рязанских улиц вывезли около 2500 кубометров снега 2

В ночь на понедельник с рязанских улиц вывезли около 2500 кубометров снега

Фото: Администрация Рязани

В ночь на понедельник, 26 декабря, с рязанских улиц вывезли около 2500 кубометров снега. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Снег убрали с проезжих частей на улицах Маяковского, Полонского, Есенина, Ленина, Циолковского, Свободы, Московском шоссе и площади Ленина. К уборке привлекли 80 единиц техники.

Для очистки тротуаров, остановок, парков и скверов задействовали пять тракторов, четыре погрузчика, 14 самосвалов. Снег убирали 200 работников дирекции благоустройства года.

Проезжую часть посыпали пескосоляной смесью.


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