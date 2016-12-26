В ночь на понедельник с рязанских улиц вывезли около 2500 кубометров снега

В ночь на понедельник, 26 декабря, с рязанских улиц вывезли около 2500 кубометров снега. Об этом сообщили на
Снег убрали с проезжих частей на улицах Маяковского, Полонского, Есенина, Ленина, Циолковского, Свободы, Московском шоссе и площади Ленина. К уборке привлекли 80 единиц техники.
Для очистки тротуаров, остановок, парков и скверов задействовали пять тракторов, четыре погрузчика, 14 самосвалов. Снег убирали 200 работников дирекции благоустройства года.
Проезжую часть посыпали пескосоляной смесью.