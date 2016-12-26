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13:41, 26 декабря 2016 627
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Строительные работы на «Зенит-Арене» завершились

Строительные работы на «Зенит-Арене» завершились

Строительные работы на «Зенит-Арене» завершились. Об этом написала на своей странице в Twitterе начальник службы по связям с общественностью компании- подрядчика «Метрострой» Екатерина Гигиняк.

«В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», — говорится в сообщении.

Напомним, строительство стадиона началось в 2006 году. В июле 2016 года Санкт-Петербург расторг контракт с предыдущим генподрядчиком — компанией «Инжтрансстрой-СПб».

В 2017 году «Зенит Арена» примет матчи Кубка конфедераций, а в 2018 году — Чемпионата мира по футболу в России.

Фото soccerland.ru


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