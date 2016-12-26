Рязанец получил три года условно за хранение большой партии наркотиков

Рязанец получили три года условно за хранение большой партии наркотиков. Об этом сообщила
Известно, что 21-летний молодой человек в июле 2016 года приобрел крупную партию наркотиков и оставил ее на хранение. Отмечается, что он не собирался продавать запрещенное вещество.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.
13 декабря нарушителю вынесли приговор — три года условного лишения свободы с испытательным сроком на два с половиной года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Рязанском областном суде.