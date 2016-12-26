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16:30, 26 декабря 2016 345
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Рязанец получил три года условно за хранение большой партии наркотиков

Рязанец получил три года условно за хранение большой партии наркотиков

Фото: Pixabay.com

Рязанец получили три года условно за хранение большой партии наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Касимовского районного суда.

Известно, что 21-летний молодой человек в июле 2016 года приобрел крупную партию наркотиков и оставил ее на хранение. Отмечается, что он не собирался продавать запрещенное вещество.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

13 декабря нарушителю вынесли приговор — три года условного лишения свободы с испытательным сроком на два с половиной года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Рязанском областном суде.


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