Рязанец погиб в ДТП под Моршанском

Рязанец погиб в ДТП в Моршанском районе, которое произошло утром в понедельник, 26 декабря. Инцидент произошел на 123-м километре дороги Тамбов — Шацк, сообщила
По предварительной информации, 20-летний житель Пичаевского района, управлявший автомобилем Lada Kalina, не справился с управлением. «Возможно, он уснул за рулем», — говорится в сообщении.
Машину вынесло на встречку, где она врезалась в ВАЗ-2115 под управлением 42-летнего жителя Рязанской области.
В результате ДТП погибли три человека: водители легковушек, а также пассажирка Kalina.
Фото с сайта ГУ МЧС по Тамбовской области