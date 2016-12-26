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13:23, 26 декабря 2016 533
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Роспотребнадзор запретил розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции

Роспотребнадзор запретил розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции

Роспотребнадзор запретил розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции. Соответствующее поставление подписали 23 декабря, запрет вступил в силу в понедельник, 26 декабря, сообщили на сайте Роспотребнадзора.

«Согласно указанному постановлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей)», — говорится в документе.

В связи с нововведением, Роспотребнадзор проведет проверки. Нарушителей оштрафуют.

Фото zn.ua


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