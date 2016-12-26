Парковочное место можно будет купить в ипотеку. Россиянам рассказали о законах на 2017 год

В России с 2017 года появятся 15 новых законов, пишет « Российская газета ».

Так, с первого января 2017 года в силу вступает закон, который вводит ответственность за несообщение физическим лицом об объектах налогообложения. «То есть, если вы не сообщили в налоговый орган, что у вас в собственности имеется имущество, земельный участок или транспорт, придется заплатить штраф», — говорится в сообщении.

Рассказывать о наличии неучтенной собственности следует только тем, кому не пришло уведомление об уплате налога. Сообщение должно быть отправлено до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. В противном случае приготовьтесь заплатить штраф в размере 20 процентов от не уплаченной суммы налогов.

Регистрировать недвижимость можно будет в любом офисе приема документов:

Регистрировать недвижимость можно будет в любом офисе приема документов

Согласно закону, вступающему в силу с 1 января, можно сдавать документы на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости в любом офисе приема документов, и неважно, где расположен объект.

Кроме того, с января вводится услуга по доставке документов после проведения регистрации права в любое удобное место и время. Свидетельство о праве выдаваться не будет, вместо него появится специальная регистрационная надпись на документе от сделки.

Следующий закон касается коллекторов:

С 2017 года организаций, которые смогут взимать долги с граждан, станет меньше: в России создадут реестр, войти в который смогут не все коллекторские агентства. Также не каждый сможет стать «выбивалой» долгов. Лица, которые имеют судимость, не могут принимать участие в общении с должником.

За нарушение закона коллекторам грозит штраф. С нового года коллектор может связываться с должником по почте, через звонки и смс, а также лично встречаться с ним, однако контакт с родственниками, соседями и коллегами должника строго запрещен.

Интернет-пользователи заплатят «налог на Google»

Интернет-пользователи заплатят «налог на Google»:

Закон о «налоге на Google» обязывает иностранные компании с 2017 года платить НДС с продажи в России мультимедийного контента: электронных книг, изображений, музыки, аудиозаписей, игр и компьютерных программ. В связи с этим Google увеличивает стоимость своих сервисов — «Google Диска» и Google Play на 18 процентов.

Парковочное место можно будет купить в ипотеку:

Госдума приняла закон, согласно которому машино-места в паркингах будут считаться объектами недвижимости. Оформить их в собственность можно будет с первого января 2017 года. Более того, парковочное место можно будет приобретать в ипотеку и обозначать краской, наклейками или другими способами.

Также, сообщает «Российская газета», если владелец захочет продать машино-место постороннему лицу, он должен будет письменно известить об этом остальных участников долевой собственности с указанием цены и условий сделки. Еще одна новость для автомобилистов, то, что все новые автомобили в России с 1 января 2017 года должны будут оснащаться спутниковой системой «ЭРА-ГЛОНАСС» для автоматического оповещения о ДТП. Кроме того, с 1 января 2017 года все страховые компании будут обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. У автомобилистов появляется новая ответственность. Если по какой-то причине автовладелец указал при оформлении e-ОСАГО неверные данные, которые уменьшили сумму страховки, то компания может взыскать с клиента всю сумму, выплаченную пострадавшему.

Подать в суд можно будет онлайн

Подать в суд можно будет онлайн:

С 1 января любой человек сможет подать в суд заявление, жалобу, представление и иные документы в электронном виде. Необходимо заполнить форму, которая будет находиться на официальном сайте суда в интернете, и закрепить документ электронной подписью. У судей появится обязанность выполнения судебного акта в электронной форме. Судья должен подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью. При коллегиальном рассмотрении дела акт подписывают все судьи с использованием вышеуказанных подписей.

Больничные листы станут электронным:

Электронный листок нетрудоспособности будет заполняться в медицинском учреждении, далее информация будет храниться в единой базе ФСС, воспользоваться которой смогут как работники, так и работодатели.

Пенсионный возраст у муниципальных и государственных служащих увеличится

Пенсионный возраст у муниципальных и государственных служащих увеличится:

С 1 января 2017 года пенсионный возраст у госслужащих, а также работников муниципальных организаций будет постепенно повышаться. Женщины будут уходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет.

Кроме того, с 1 февраля 2017 года традиционный кассовый чек официально переходит в форму обязательных электронных данных. Они будут храниться у оператора фискальных данных и налоговой службы. Покупатель сможет проверить чек на легальность.

В 2017 году появятся новые законы для мигрантов:

С 1 января вводится госпошлина за получение документа с оценкой знаний русского языка и истории Российского государства. Данная норма распространится на иностранцев, прибывших в Россию с целью поиска работы.

В 2017 году появятся новые законы для мигрантов

Закон о приватизации 2017 года:

В последнем чтении Госдума приняла законопроект, отменяющий бесплатную приватизацию жилья после 1 марта 2017 года. Он коснется тех, кто получил квартиру в 2016 году, но не успел приватизировать.

После указанной даты приватизировать квартиры бесплатно смогут дети-сироты, крымчане и те, кто подал заявку ранее 2005 года.

Закон о торговле 2017 год:

Изменения коснутся положения торговых сетей: уменьшен размер бонусов, выплачиваемых поставщиками:

теперь за продвижение товара продовольственные магазины получат лишь 5% от его стоимости (вместо ранее предусмотренных 10%);

изменены сроки расчетов за поставку товара (до 40 календарных дней, учитывая срок годности товара).

Изменения в налоговом законодательстве с 2017 года:

С 1 января страховые взносы переводятся в ФНС, теперь это будет единый социальный страховой сбор — ЕССС. Именно налоговая инспекция займется проверками страхователей и распределением полученных средств. К концу 2016 года службы ФНС должны завершить сверку списков всех страхователей и передать их в местные налоговые службы. Будет легко сопоставить данные по страховым отчислениям с поступлениями от НДФЛ. В случае неуплаты страховых взносов Госдумой предусмотрена уголовная ответственность.