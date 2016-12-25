В Подмосковье отец выбросил годовалого сына с восьмого этажа

В Подмосковье отец выбросил своего годовалого сына с балкона восьмого этажа. Об этом сообщила
Инцидент произошел в субботу, 24 декабря, в поселке Монино.
По данным следствия, 25-летний житель Щелковского района находился у себя дома. Он взял с дивана своего малолетнего сына, быстрым шагом вышел на балкон и скинул ребенка с восьмого этажа. После этого мужчина вернулся в комнату.
От полученных повреждений малыш скончался на месте.
Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ, расследование продолжается.