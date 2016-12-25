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14:02, 25 декабря 2016 6 371
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В Подмосковье отец выбросил годовалого сына с восьмого этажа

В Подмосковье отец выбросил годовалого сына с восьмого этажа

В Подмосковье отец выбросил своего годовалого сына с балкона восьмого этажа. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в субботу, 24 декабря, в поселке Монино.

По данным следствия, 25-летний житель Щелковского района находился у себя дома. Он взял с дивана своего малолетнего сына, быстрым шагом вышел на балкон и скинул ребенка с восьмого этажа. После этого мужчина вернулся в комнату.

От полученных повреждений малыш скончался на месте.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ, расследование продолжается.


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