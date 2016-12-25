В Камеруне на рождественской ярмарке произошел теракт. В результате взрыва погибли два человека, передает
Инцидент произошел в городе Мора. Атаку совершил террорист-смертник.
В теракте подозревают боевиков радикальной группировки «Боко харам».
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Фото: Pixabay.com
В Камеруне на рождественской ярмарке произошел теракт. В результате взрыва погибли два человека, передает
Инцидент произошел в городе Мора. Атаку совершил террорист-смертник.
В теракте подозревают боевиков радикальной группировки «Боко харам».
© RZN.info
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