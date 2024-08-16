ВТБ стал одним из лидеров рейтинга Digital Corporate Banking Rank 2024

Система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн» стала одним из лучших банковских цифровых сервисов для крупного бизнеса по результатам исследования консалтингового агентства Markswebb.

По данным агентства, ВТБ стал лидером в 7 из 11 продуктовых рейтингов, в том числе управление системой и настройки, интеграционные решения, расчёты в рублях, размещение средств, зарплатный проект и управление сотрудниками.

Markswebb — единственное на российском рынке агентство, проводящее оценку качества лучших банковских цифровых сервисов для крупного бизнеса. Исследование Digital Corporate Banking Rank в сфере финтех-сервисов для корпоративного банкинга проводится раз в два года. В 2024 году состоялась третья волна такого исследования.

В своей методологии агентство учитывает не только функциональность сервисов, но и их востребованность у непосредственных пользователей, их клиентский опыт. В ходе исследования были проанализированы ключевые тренды рынка, расширен список критериев чек-листа, проведены глубинные интервью с линейными пользователями сервисов и руководителями финансового блока компаний.

За последние два года система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн» существенно трансформировалась. Особое внимание банк уделил ее производительности, обеспечив возможность отправки более 200 тысяч платежей за один реестр. Появились новые сервисы — адаптивный интерфейс, интерактивные дашборды для руководителей, выдача электронных гарантий, В2В-платежи по СБП, расширенные опции для держателей корпоративных карт, работа с цифровым рублем. Также были обновлены каталог продуктов и главная страница системы. Кроме того, банк активно развивал мобильное приложение «ВТБ Бизнес-онлайн CIB».

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама