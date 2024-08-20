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ВТБ составил рейтинг самых электромобильных регионов

Лидерами по числу продаж электрокаров на тысячу жителей стали Москва и Калининградская область. Таковы результаты аналитики ВТБ, «Открытия» и компании «Автомаркетолог».

Первое место по продажам электрокаров* занимает столица. По итогам семи месяцев 2024 года в Москве было зарегистрировано более 4,6 тысячи новых машин с электродвигателем. На втором — Московская область (867 ед.), на третьем — Санкт-Петербург, жители которого приобрели за январь-июль 707 электромобилей. Топ-5 самых крупных рынков сбыта новых «электричек» дополняют Краснодарский край (705 авто) и Калининградская область (391 ед.).

В целом по России продажи новых электромобилей по итогам семи месяцев составили более 11,7 тысяч штук, что более чем вдвое превышает прошлогодний результат.

Лидерскую позицию в сегменте занимает Zeekr — бренд, который официально не представлен на нашем рынке и поставляется по каналам параллельного импорта. За январь-июль россияне приобрели около 5 тысяч электромобилей Zeekr против 448 ед. за аналогичный период прошлого года. Второе место у российского бренда Evolute, показавшего небольшой спад продаж к 2023 году — с 1034 до 883 штук соответственно. Третью позицию занимает Volkswagen (860 автомобилей, годом ранее — 1116 машин). Четвертым стал «Москвич», показавший рост год к году с 176 до 789 ед. Замыкает топ-5 марок рынка «электричек» американский бренд Tesla: за семь месяцев 2024 года продано 534 новых «Теслы» против 760, реализованных годом ранее.

«Модельный ряд электрокаров расширяется, государство стимулирует интерес к такому транспорту, поэтому, конечно, спрос россиян на «электрички» растет. Если смотреть на брендовый состав, можно сделать вывод, что этот сегмент рынка пополняется за счет параллельного импорта. В первой десятке большую представленность имеют китайские автопроизводители: 4 бренда из 10 — это марки из КНР. На долю российских электрокаров приходится 14% от всех проданных за семь месяцев «электричек», — прокомментировал вице-президент, начальник партнерских продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

«Несмотря на заметный рост продаж электромобилей, такие машины все еще занимают небольшую долю в объеме всего авторынка, — прокомментировала исполнительный директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова. — По итогам семи месяцев 2024 года доля электрокаров составила 1,4% от всех продаж новых авто в России. Эта доля немного выросла относительно аналогичного периода прошлого года, когда она составляла 1,1% от всех проданных авто».

* при подготовке рейтинга рассматривались только электрокары, гибридные авто не учитывались.