Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
23°
Сбт, 07
24°
Вск, 08
26°
ЦБ USD 89.7 0.77 06/09
ЦБ EUR 99.19 1.12 06/09
Нал. USD 89.70 / 90.10 06/09 16:25
Нал. EUR 99.61 / 100.10 06/09 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
Елена Рокунова пришла на работу в компанию больше 15 ле...
Вчера 11:59
1 017
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
3 сентября 15:50
5 334
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
6 490
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
16 269
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани разрабатывают новые рецептуры битумов для строительства дорог

«Газпром нефть» реализует новый подход к строительству и обслуживанию автомобильных дорог, сообщает издание Neftegaz.RU.

Подход компании к развитию автодорог в России предполагает синергию производства битумных материалов и услуг по строительству и эксплуатации дорожных покрытий. Об этом рассказали руководитель битумного бизнеса «Газпром нефти» Дмитрий Орлов и руководитель дорожно-строительного бизнеса «Газпром нефти» Михаил Поздняков.

С 2021 года «Газпром нефть» занимается производством межпромысловых дорог на месторождениях, а также трассах регионального и муниципального значения. Компания обеспечивает полный цикл сооружения автомобильных дорог — проектирует объекты, проводит подготовительные работы, производит асфальтобетон, осуществляет устройство покрытия и обслуживание участков трасс федерального и регионального значения.

В компании рассказали, как следуют двум концептуальным подходам — «Дорога как услуга» и «Дорога как актив». В первом случае современные автодороги строят комплексно, со всей необходимой инфраструктурой. Такие дороги повышают культуру вождения, стимулируют мобильность населения, развивают туризм и делают перемещения между городами комфортнее и доступнее.

Во втором случае бизнес предполагает ответственное и бережное отношение к уже построенным объектам: системный мониторинг их состояния и регулярное обслуживание. Это помогает продлить межремонтный срок и снизить затраты.

При строительстве автодорог «Газпром нефть» использует спектр инноваций: цифровые двойники, новые битумопроизводные материалы и покрытия, а также оценивает в Рязани составы продукции.

«Для разработки новых рецептур битумов и улучшения характеристик уже существующих продуктов мы задействовали собственный специализированный научно-исследовательский центр битумных материалов „Газпром нефти“ в Рязани. Благодаря технической гибкости мы можем предлагать битум с разными свойствами, востребованными в конкретных условиях, — с учетом региона, специфики климата, нагрузки на дорожное полотно», — рассказал Орлов.

Собственное производство и научный центр позволяют оперативно апробировать и дорабатывать рецептуры битумных материалов и дорожно-строительных технологий. Так, в этом году компания запустила пилотный проект по переработке использованных автомобильных масел в базу для битумных материалов.

по материалам издания Neftegaz.ru