Советы по выбору и аренде облачного сервера

Облачные серверы предоставляют клиентам необходимое количество вычислительных ресурсов для запуска проекта, веб-ресурса или приложения. В большинстве случаев аренда облачного сервера оказывается значительно выгоднее приобретения дорогостоящего оборудования. Взаимодействовать с облачным сервером в разы легче, чем с физическим.

Облачные серверы предоставляют клиентам необходимое количество вычислительных ресурсов для запуска проекта, веб-ресурса или приложения. В большинстве случаев аренда облачного сервера оказывается значительно выгоднее приобретения дорогостоящего оборудования. Взаимодействовать с облачным сервером в разы легче, чем с физическим.

Достоинства облачных серверов

Гибкий процесс отладки. Можно быстро поменять конфигурацию, добавив ядра CPU*, увеличив ОЗУ или вместимость диска. Нужно лишь зайти в личный кабинет, без каких-либо физических манипуляций. Плата за использованные ресурсы. Отсутствие необходимости в закупке оборудования и дополнительных затрат при найме обслуживающих системных администраторов. Оплачиваются только потреблённые мощности. Отказоустойчивость. Функционирование серверов базируется на системе кластеров. При выходе из строя одного физического узла произойдёт моментальное автоперемещение на исправный. Защита данных. Информация хранится на дисковых массивах. Провайдеры гарантируют своевременное резервное копирование файлов и остановку кибератак. Быстрый запуск. Сервер переходит в распоряжение пользователя в течение нескольких минут после внесения платежа. Это даёт возможность без простоя реализовать запуск проекта, сайта или корпоративного приложения. Мобильное управление. Для настройки элементов инфраструктуры, отладки конфигурации, анализа статистики достаточно иметь доступ к интернету.

Советы по выбору облачного сервера

Ценник. Должны учитываться начальные вложения и затраты при масштабировании. Для стабильных нагрузок лучше подобрать фиксированный тариф, а для переменного трафика — оплату только израсходованных ресурсов. Технические параметры. Необходимо вычислить нагрузку: количество CPU-ядер, величину RAM**, скорость хранилища, пропускную способность интернет-сети. Переизбыток мощности выйдет дороже, при недостаточной же увеличится вероятность простоев. Уровень надёжности провайдера. Обращайте внимание на показатели ЦОД, геолокации серверов, а также предусмотрена ли ответственность за нарушение соглашения об оказании услуг. Эффективность техподдержки. Крупные провайдеры готовы решать вопросы клиентов 24/7. Панель настроек должна быть максимально доступной для понимания.

Аренда облачного сервера — эффективный способ уменьшить траты на обслуживание физической инфраструктуры. Можно подобрать оптимальный тариф или оплачивать только израсходованный трафик. Надёжный провайдер гарантирует клиентам круглосуточную техподдержку и понятный функционал предоставляемого сервера.

* CPU (Central Processing Unit, или центральный процессор) — это главный «мозг» устройства. Он отвечает за выполнение всех вычислительных операций, запуск операционной системы и работу приложений, обрабатывая команды и управляя остальными компонентами.

** RAM (Random Access Memory) — это энергозависимая оперативная память устройства. В ней временно хранятся данные запущенных программ и операционной системы, к которым процессору требуется мгновенный доступ.