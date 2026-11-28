Российский автомобильный бренд JELAND стал лауреатом ежегодной премии «Выбор потребителей 2026»

28 октября на церемонии награждения был отмечен клиентоориентированный подход компании, учитывающий актуальные запросы аудитории, а также высокое качество автомобилей JELAND и их соответствие требованиям отечественного рынка.

28 октября на церемонии награждения был отмечен клиентоориентированный подход компании, учитывающий актуальные запросы аудитории, а также высокое качество автомобилей JELAND и их соответствие требованиям отечественного рынка.

Премия «Выбор потребителей» — событие, демонстрирующее лучшие достижения в области качества продукта и сервиса. Она была учреждена в 2011 году и основана на тщательном исследовании рынка и отзывах реальных потребителей. Премия также отражает уровень удовлетворенности клиентов и подтверждает заслуги компаний в создании и предоставлении высококачественных товаров. В этом году победители определялись в 17 номинациях, а лауреатами стали компании из самых разных сфер: от технологий и финансов до ритейла и автопрома (JELAND).

Для JELAND награда стала подтверждением основных успехов бренда, достигнутых с момента старта продаж. За это время бренд JELAND вошел в ТОП-10 лидеров российского автомобильного рынка, что стало возможным благодаря доверию владельцев, лично убедившихся в надежности и качестве моделей бренда. Сегодня качественный сервис и открытость к диалогу становятся не менее важны, чем технические характеристики автомобиля.

В настоящее время продуктовая линейка JELAND представлена двумя моделями серии J: компактным кроссовером JELAND J6 и технологичным среднеразмерным кроссовером JELAND J7. Обе модели оснащаются современными системами полного привода и полностью подготовлены к российским условиям эксплуатации. Кузов и скрытые полости проходят обработку воском, днище дополнительно защищается антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами. Дополняет картину расширенный зимний пакет, включающий в себя подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, зеркал, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Производство моделей JELAND налажено на высокотехнологичном автомобильном заводе полного цикла холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург). Дилерская сеть бренда сегодня насчитывает 180 официальных центров в 97 городах России, что гарантирует клиентам доступность профессионального сервиса в разных регионах страны.

Познакомиться с модельным рядом JELAND:

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