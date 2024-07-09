«Росгосстрах»: самые дорогие машины страхуют молодые женщины и зрелые мужчины

Самые дорогие машины в «Росгосстрахе» страхуют жители столичного региона и городов-миллионников, выяснили сотрудники Центра по работе с клиентскими данными компании, определив топ-10 в портфеле действующих договоров каско для автомобилей категории «B». В десятку попали авто со страховой стоимостью от 30,34 млн рублей до 40,04 млн рублей, из марок в ней представлены Bentley, Land Rover, Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz.

В топ-10 различных моделей авто с самой большой страховой суммой в полисе каско вошли зарегистрированные в Москве Bentley Bentayga 2022 года выпуска, Land Rover Range Rover (2024 г.), Porsche Cayenne (2022 г.), Lamborghini Urus (2023 г.), Mercedes-Benz G-Klasse (2023 г.), Porsche-911 (2020 г.) и BMW 740 (2024 г.). Из других регионов — Mercedes-Benz S-Klasse (2022 г.), Mercedes-Benz AMG G (2023 г.) и Rolls-Royce Wraith 2019 года выпуска.

Среди страхователей этих машин мужчины и женщины представлены в равных долях — по пять человек. Но если страхующие дорогие авто мужчины находятся уже в зрелом возрасте, самому молодому 52 года, то женщины-страховательницы в среднем младше — самой молодой нет и 30 лет.

«Несмотря на кардинальные изменения на российском автомобильном рынке и появление новых марок машин, в том числе и премиум-класса, состоятельные клиенты по-прежнему предпочитают проверенную продукцию от грандов мирового автопрома — сегодня это уже не только высочайший уровень комфорта и престижа, но и свидетельство особого статуса владельца или владелицы. И неудивительно, что 46% за страхованных в нашей компании автомобилей стоимостью свыше 16 млн рублей зарегистрировано в Москве, — отмечает директор по развитию каско физических лиц „Росгосстраха“ Елена Федорова. — В то же время собственники таких машин, вложившие немалые средства в покупку и содержание, прекрасно понимают, что любое дорожное происшествие без полиса каско чревато серьезными финансовыми потерями. И в отличие от налога на роскошь, который им приходится платить за право обладать такими авто, страховой полис является и защитой вложений, и инвестицией в укрепление собственного престижа».