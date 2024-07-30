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Прогноз ВТБ: не ожидаем повышения ключевой ставки до конца года

Прогнозируется, что ключевая ставка сохранится на уровне 18% годовых до конца 2024 года. Об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Сейчас наш прогноз по ключевой ставке — это флэт (неизменность показателя) 18% на конец третьего — четвертого кварталов», — сказал он. При этом спикер отметил, что повышение ключевой ставки — важное макроэкономическое изменение, которое проиллюстрировало не сбывшиеся предсказания аналитиков о ее понижении в 2024 году. Несмотря на это чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2024 года может составить порядка 550 млрд рублей.«Мы говорили о том, что второй квартал 2024 года окажется лучше первого, то есть обещали более сильные квартальные результаты, чем в первом квартале, соответственно, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, высокую ставку, продержавшуюся и бывшую повышенной до 18% в пятницу соответственно, и жесткие макропруденциальные меры с точки зрения розничного кредитования, мы завершили второй квартал 2024 года с чистой прибылью 154,7 миллиарда рублей и шестимесячные результаты составляют чистую прибыль 277,1 миллиарда рублей», — сказал Пьянов журналистам.