Портфель рублевых пассивов ВТБ превысил 8 трлн

С начала года портфель рублевых пассивов ВТБ вырос на 32% и превысил 8 трлн.

С начала года портфель рублевых пассивов ВТБ вырос на 32% и превысил 8 трлн. Объем привлеченных средств в ВТБ в этом году увеличился более, чем на 1,9 трлн рублей. Общий портфель сбережений розничных клиентов банка перешагнул отметку 8,8 трлн рублей, рост с начала года составил 28%. Объем рынка рублевых пассивов в августе может достичь 48,2 трлн, а к концу года — 51,9 трлн. Рост за 2024 год составит 26%.

С начала года клиенты ВТБ открыли в банке более 3 млн вкладов, это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем срочных депозитов в ВТБ с начала года увеличился почти на 29% - более чем на 1,3 трлн рублей. Стабильный интерес клиенты проявляют и к накопительным счетам. В этом году уже открыто более 3,8 млн накопительных ВТБ-счетов, а объем их портфеля достиг 1,5 трлн рублей. Каждый второй пользователь ВТБ-счета является также зарплатным или пенсионным клиентом банка.

С начала года число клиентов ВТБ, которые разместили средства на депозиты или накопительные счета в банке, выросло на 20% и достигло 7 млн человек.

«Рынок сбережений разогрет и продолжает расти рекордными темпами. Ставки по рублевым инструментам держатся на высоком уровне уже 8 месяцев и с каждым днем все больше усиливают интерес вкладчиков к депозитам и накопительным счетам. Наш рублевый портфель пассивов уже превысил 8 трлн рублей, прогнозируем, что к концу 2026 года реализуем стратегическую цель — увеличим объем рублевых пассивов до 11 трлн рублей», — сказал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

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