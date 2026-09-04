Мебель для дома в 2026 году: главные тренды

Мебельный дизайн в 2026 году развивается не вокруг одного доминирующего стиля. На первый план выходят практичность, возможность менять конфигурацию пространства, натуральные материалы и предметы с заметной фактурой.

Мебельный дизайн в 2026 году развивается не вокруг одного доминирующего стиля. На первый план выходят практичность, возможность менять конфигурацию пространства, натуральные материалы и предметы с заметной фактурой. Это хорошо видно по новинкам Milan Design Week, Salone del Mobile и High Point Market — ключевых площадок мебельной индустрии.

Модульность вместо фиксированной планировки

Один из основных трендов — мебель, которую можно адаптировать под разные сценарии. В первую очередь это касается диванов. Модульная система позволяет собрать большой угловой диван, разделить его на отдельные кресла и секции или добавить новые элементы позднее. Некоторые модели совмещают посадочные места, спальное место и встроенные системы хранения.

Причина понятна: одна комната сегодня может выполнять несколько функций. Гостиная используется для отдыха, работы, приема гостей и домашних занятий. Поэтому мебель должна меняться вместе со сценарием, а не задавать его раз и навсегда.

Модульный принцип распространяется также на стеллажи, шкафы и системы хранения. Вместо крупного монолитного предмета покупатель получает набор элементов, которые можно переставлять или дополнять.

Прямых линий становится меньше

Округлые формы сохраняют позиции в 2026 году. Изогнутые спинки и подлокотники появляются у диванов и кресел, углы скругляются у столов, кроватей, тумб и корпусной мебели. По данным профильной прессы, производители активно расширяют ассортимент таких моделей, а дизайнеры отмечают запрос клиентов на мебель хотя бы с одним криволинейным элементом.

При этом речь уже не только о диванах характерной полукруглой формы. Производители экспериментируют с обработкой дерева и металла, создавая волнообразные фасады и опоры. На High Point Market 2026, например, были представлены деревянные и металлические элементы, имитирующие складки ткани.

Дерево возвращается в более темных оттенках

Дерево остается одним из базовых мебельных материалов. Однако светлые породы и почти белые поверхности, характерные для скандинавского минимализма предыдущих лет, получают конкурентов. В коллекциях 2026 года заметны орех, темные морилки, эбонизированный ясень и древесина с выраженным рисунком.

На Milan Design Week дерево использовалось практически во всех категориях — от стульев и столов до шкафов, ширм и уличной мебели. Важна не только порода, но и способ обработки: поверхность все чаще сохраняет заметную текстуру материала.

С этим связан еще один тренд — интерес к ручной работе. На рынке становится больше мебели, где конструкция, соединения, резьба или небольшие различия между экземплярами не скрываются, а становятся частью дизайна.

Мебель становится визуально крупнее

После периода компактных силуэтов часть производителей движется в противоположную сторону. На High Point Market был заметен спрос на увеличенные столы, светильники, системы для ванных комнат и крупную мягкую мебель. Производители расширяют существующие линейки за счет моделей больших размеров.

Это не отменяет компактную мебель для небольших квартир. Скорее рынок разделяется: для ограниченной площади предлагаются трансформируемые и модульные решения, а в просторных интерьерах отдельный крупный предмет используется как композиционный центр.

Граница между домом и террасой стирается

Еще одно направление 2026 года — сближение домашней и уличной мебели. Производители предлагают для террас полноценные мягкие диваны и секционные системы, внешне мало отличающиеся от мебели для гостиной. Это стало возможным благодаря развитию устойчивых к влаге, загрязнениям и солнечному свету тканей.

Одновременно происходит обратный процесс: ротанг, плетение и другие приемы, прежде ассоциировавшиеся с верандами и садовой мебелью, переходят в интерьер. На Milan Design Week плетение использовалось не только как декор, но и как конструктивный элемент мебели.

Вместо мебельного гарнитура — сочетание разных предметов

Меняется и сам принцип комплектации интерьера. Покупка дивана, кресел, стола и шкафов из одной коллекции становится менее обязательной. В 2026 году магазины (НОНТОН и другие) предлагают современную мебель, предметы интерьера разных пород дерева и фактуры.

В результате интерьер выглядит не как законченный комплект из каталога, а как пространство, которое можно постепенно дополнять. Эта тенденция совпадает с ростом интереса к натуральному камню, состаренным металлам, фактурному дереву и материалам со следами ручной обработки.

Таким образом, мебель 2026 года становится прежде всего адаптивной. Модульность отвечает за изменение функций комнаты, натуральные материалы — за долговечность и фактуру, а смешение предметов разных периодов позволяет обновлять интерьер без полной замены обстановки. Главный практический принцип года — выбирать не готовый мебельный набор, а отдельные вещи, которые можно использовать долго и сочетать между собой.