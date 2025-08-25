Лучшие страны для бизнеса: ТОП-5 для вашего успешного дела

Куда стоит отправиться предпринимателю для ведения и расширения бизнеса? Мы разобрали ТОП-5 стран для бизнеса, где малый и крупный бизнес в странах получает лучшие условия и поддержку. В какой стране открыть бизнес будет наиболее выгодно.

Запуск бизнеса в Европе подразумевает полноценный выход на международный рынок. Кто-то подобным образом масштабирует любимое дело, привлекает новых партнеров и клиентов. Вести предпринимательскую деятельность в Европе могут как крупные компании, так и частные предприниматели и представители малого бизнеса. Главное, отыскать ту страну, в которой есть шанс работать на более выгодных условиях. Регистрация организации в ЕС зачастую позволяет получить лучшие условия в рамках конкретных юрисдикций при условии выполнения требований для ведения бизнеса.

Грамотно подобранное налоговое резидентство позволяет значительно оптимизировать затраты, тем самым увеличивая доход. Этим объясняется стремление многих бизнесменов из тех стран, где фискальная нагрузка довольно ощутима, перенести бизнес туда, где налоги более лояльны.

Многим странам выгодно развитие предпринимательства на их территории. Опять же при открытии компании можно получить дополнительные плюсы. Примером тому может стать ВНЖ Испании через ИП. И подобные предложения встречаются и в других государствах. Регистрируешь компанию, подтверждаешь наличие сбережений, обзаводишься жильём, в том числе, арендным, и можно считать, что основные условия выполнены.

В какой стране открыть бизнес

Если предприятие не производит какую-либо специфическую для выбранный европейской страны продукцию, то на прибыли это может отразиться положительно. Можно перечислить 5 государств, в которые стремятся предприниматели именно по причине действующей низкой налоговой ставки:

Венгрия — 9%;

Болгария — 10%;

Лихтенштейн -12,5%;

Люксембург — 14%;

Швейцария — 14,6%;

Венгрия

Помимо 9% налога предполагается еще 15% налог на прирост капитала. Как показывает практика, для предпринимателей и инвесторов самыми привлекательными считаются такие направления деятельности, как фармацевтика, машиностроение, туризм, IT и пищевая промышленность. Местные кадры неплохо подготовлены, особенно в сфере разработки программного обеспечения. Двойное налогообложение здесь отсутствует, что также не может не привлекать предпринимателей.

Болгария

Здесь наблюдается высокий уровень стабильности в макроэкономике, инфляция довольно низкая. Не только корпоративный налог, но и другие ставки снижены. Болгария выгодно расположена территориально, этот факт можно рассматривать, как расширение возможностей для бизнеса. Здесь действуют различные бизнес-программы поддерживаемые ЕС.

В стране действует упрощенная программа, которая позволяет получить статус гражданина за 12-18 месяцев. Как мы уже выяснили, это стратегически сильный инструмент для предпринимателя.

Лихтенштейн

Несмотря на то, что данная страна не входит в ЕС, она считается одним из важных финансовых центров благодаря низким налоговым ставкам и простоте регистрации компании. Количество зарегистрированных юридических лиц постоянно растет. На территории Лихтенштейна действует так называемый минимальный налог, который составляет 1800 швейцарских франков. Его берут в зачет корпоративного налога.

Предприниматели, решившиеся на открытие бизнеса на территории этой страны, отмечают не только высокий уровень жизни, но и достаточно стабильную деловую среду. Лихтенштейн открывает представителям бизнеса доступ к международным финансовым рынкам. Помимо низких ставок здесь действуют налоговые льготы. Законы Лихтенштейна достаточно строги, что актуально для тех, кто ценит финансовую конфиденциальность. По сути, это одна из наиболее процветающих, стабильных стран в Европе, способных дать инвесторам уверенность на долгосрочную перспективу.

Люксембург

Для ведения бизнеса здесь также имеются все возможности, в том числе, благодаря развитому финансовому и банковскому сектору. Бизнес активно поддерживается на государственном уровне, особенно актуальны стартапы в IT-сфере. Привлекательным является и тот факт, что начиная с 2025 года снизилась базовая ставка корпоративного налога на 1%, и теперь она составляет 14%.

Швейцария

Несмотря на то, что подобно Лихтенштейну Швейцария не является членом Евросоюза, её ценят, как важного партнёра. Этому способствуют различные соглашения, способствующие снижению рыночных барьеров. На внутреннем рынке Евросоюза страна работает практически на тех же условиях, что и члены ЕС. Многие выбирают её, как идеальную территорию для ведения онлайн-бизнеса. Для иностранных компаний Швейцария привлекательна простотой открытия предприятий, так как формы юридических лиц здесь действуют всего две: акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью. Налоговая система подразумевает федеральный, кантональный и коммунальный уровни.

Чем привлекает открытие / ведение бизнеса за рубежом

Многие сегодня понимают необходимость расширения или просто открывают компанию на территории другой страны с нуля. Объяснить подобную тенденцию можно многими факторами. Имеют значение развитые технологии, глобализация, а также обретение новых возможностей. Выход на международные рынки для многих имеет решающее значение, так как повышает шансы на успешное развитие.

Путешествуя по миру, можно познакомиться не только с культурой и обычаями, но и с потребительскими привычками разных стран. Если действовать решительно, учитывая необходимые аспекты при разработке бизнес-плана, то можно значительно увеличить объемы продаж. На внутреннем рынке сделать это зачастую не представляется возможным.

Естественно, важно учитывать и тот факт, что в отдельных государствах существует своя специфика ведения бизнеса. Вряд ли получится обойтись без дополнительного обучения и адаптации. Несмотря на возможные трудности, перед теми, кто ценит собственное время и может обратить его в деньги, открываются практически неограниченные возможности!