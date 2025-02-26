Как россияне покупают лекарства

Узнайте, как россияне выбирают и покупают лекарства: предпочтения, популярные аптечные сети и онлайн-сервисы. Советы для безопасных и выгодных покупок медикаментов в России.

По результатам исследования Финансового университета при Правительстве РФ, 55% жителей России покупку лекарств совершают только по назначению врача. Около 15% покупателей аптек руководствуются рекламой или советами других людей. Экономия — немаловажный фактор, который определяет выбор, так как в предыдущем году средний чек на покупку лекарств вырос примерно на 20-30%, как считает большинство опрошенных лиц. На увеличение чека повлияли, как рост цен, так и расширение приобретаемого аптечного ассортимента.

Где и как покупают лекарства

Оффлайн аптеки — добрая классика, которая постепенно уступает современным аптечным маркетплейсам в сети интернет. В онлайн-аптеках покупать значительно удобнее, быстрее и выгоднее. Например, платформа Здравсити предоставляет возможность быстрого выбора из каталога, доставки на дом или в ближайшую аптеку. При покупке действует повышенный кэшбэк 5% за любимый товар, а накопленными бонусами можно оплачивать часть будущих заказов. К сожалению, оффлайн-аптеки не дают таких преимуществ при покупке.

Лекарства покупают чаще

За 2024 год в России куплено лекарств на сумму свыше 1,6 триллиона рублей, это на 1,4% выше, чем в этом же периоде прошлого года. Более половины этой суммы занимают аптечные покупки москвичей и петербуржцев.

Сумма, потраченная на годовой запас лекарств для жителя Москвы, в среднем, составила 12515 рублей, однако это не рекорд. Москва по приобретению лекарств находится на четвертом месте после Санкт-Петербурга, районов Московской области, Краснодарского края.

Онлайн маркетплейсы здоровья

В аптечных сетях интернет-продаж отлажен контроль качества товаров для здоровья. Каждый продукт из каталога Здравсити зарегистрирован в системе «Честный знак», поэтому его легко можно проверить на оригинальность и соответствие срокам.

Преимущества покупок лекарств в онлайн-аптеках:

можно отложить интересующие препараты в корзину, сравнить их;

выбор — в удобное для себя время;

круглосуточная поддержка сертифицированного фармацевта на сайте, который подскажет по выбору, подбору аналога, дозировке, правилам приема и хранения препаратов;

программа лояльности с накоплением бонусов и оплатой ими за будущие покупки;

выбор вида доставки, отслеживание статуса заказа;

«личный кабинет», из которого легко осуществлять заказы, так как информация о преимущественном адресе, ближайшей аптеке сохраняется;

возможность продумать покупку, набор медикаментов, отсрочить заказ и сделать его в более удобное для себя время.

Для всех, а особенно для пожилых людей, онлайн-аптека — хорошая возможность не выходить за нужным лекарством в непогоду, не повышать риск заражения ОРВИ в опасные периоды. Многие аптечные маркетплейсы держат цены на более выгодном уровне, чем оффлайн-аптеки, для сравнения достаточно сравнить в цене популярные препараты. Аптечная сеть Здравсити дает выгодный кэшбэк 5% на любимый аптечный товар — это означает, что пять процентов от суммы вернутся к покупателю, если выбрать данную опцию.

Онлайн-аптека — это будущее, которое уже наступило.