Как прошло летнее трансферное окно 2026 в европейских чемпионатах

Летнее трансферное окно 2026 года завершилось рекордом мирового рынка и ещё раз показало, насколько финансовые возможности английского футбола отличаются от остальных ведущих чемпионатов Европы.

Летнее трансферное окно 2026 года завершилось рекордом мирового рынка и ещё раз показало, насколько финансовые возможности английского футбола отличаются от остальных ведущих чемпионатов Европы. Дополнительным фактором стал чемпионат мира: после турнира клубы получили возможность оценить игроков в матчах сборных, а часть крупных сделок была завершена уже во второй половине лета.

По данным FIFA, с 1 июня по 2 сентября в мужском профессиональном футболе состоялось более 12,5 тыс. международных переходов. Общая стоимость таких трансферов достигла рекордных €8,51 млрд. Причём 267 участников ЧМ-2026 сменили клубы, а связанные с ними сделки превысили €2,84 млрд. Это больше трети стоимости всего международного рынка за рассматриваемый период.

Премьер-лига потратила больше остальных топ-лиг вместе

Главный финансовый итог лета — очередной рекорд Англии. Клубы Премьер-лиги приобрели футболистов примерно на €4,04 млрд, заработав на продажах около €2,52 млрд. Чистые расходы составили приблизительно €1,51 млрд.

Для сравнения: клубы Серии, А потратили около €980 млн, Ла Лиги — €701 млн, Бундеслиги — €590 млн, Лиги 1 — €570 млн. Четыре чемпионата вместе вложили около €2,84 млрд — примерно на €1,2 млрд меньше одной Премьер-лиги.

Активнее всех в Англии работал «Манчестер Сити»: расходы клуба составили примерно €512 млн. Одной из центральных сделок всего окна стал переход Энцо Фернандеса из «Челси» в «Сити» примерно за €145 млн. Эта покупка повторила рекорд Премьер-лиги по стоимости трансфера.

Ещё около €143 млн с учётом потенциальных бонусов «Ливерпуль» заплатил ПСЖ за Брэдли Барколя. «Челси» приобрёл Моргана Роджерса у «Астон Виллы» примерно за €136 млн, а «Манчестер Сити» — Эллиота Андерсона у «Ноттингем Форест» примерно за €135 млн. Переход Сандро Тонали из «Ньюкасла» в «Тоттенхэм» оценивается максимум примерно в €116 млн.

Масштаб английского рынка показывает ещё одна цифра: летом сразу 20 игроков перешли в клубы АПЛ за суммы, эквивалентные примерно €58 млн и выше.

«Реал» и «Барселона» ответили своими трансферами

Ла Лига значительно уступила Англии по общему объёму расходов, но получила две важные сделки лета. «Реал» подписал 19-летнего вингера Яна Диоманде из «РБ Лейпциг». По данным Sky Sports/Opta, стоимость перехода составляет примерно €124 млн, а другие оценки базовой части сделки доходят до €125 млн без учёта дополнительных бонусов.

«Барселона» получила Родри из «Манчестер Сити». Стоимость сделки — около €76 млн с учётом бонусов. Для каталонцев это трансфер не только на текущий сезон: Родри должен дать команде контроль мяча и первый пас из глубины, которых ей не хватало после ухода Серхио Бускетса.

При этом именно «Реал» показал крупнейшие чистые расходы среди клубов четырёх ведущих лиг за пределами Англии — около €167 млн.

Италия покупает, Франция продаёт

Серия, А стала вторым чемпионатом Европы по расходам — около €980 млн. Чистые затраты итальянских клубов составили примерно €310 млн. Это показывает, что Италия продолжает вкладывать деньги в составы, но масштаб рынка всё равно примерно в четыре раза меньше английского.

У Бундеслиги другая картина. Клубы Германии потратили около €590 млн, продолжая модель покупки и развития молодых футболистов с последующей продажей. Трансфер Диоманде из «Лейпцига» в «Реал» — один из наиболее заметных примеров этой системы.

Но главным продавцом стала Франция. Клубы Лиги 1 приобрели футболистов примерно на €570 млн, а получили от продаж около €1,11 млрд. Итоговая трансферная прибыль — приблизительно €543 млн. Продажа ПСЖ Барколя в «Ливерпуль» стала одной из крупнейших сделок этого процесса.

Что трансферы изменят в сезоне-2026/27

Главный прогноз на футбол на сегодня связан с глубиной составов. Английские клубы получили дополнительное преимущество для длинного сезона и Лиги чемпионов: дорогая ротация теперь доступна не только двум-трём претендентам на титул. При этом внутри самой АПЛ большие расходы должны, наоборот, увеличить конкуренцию.

В Испании один из ключевых вопросов — адаптация Диоманде в «Реале» и роль Родри в новой структуре «Барселоны». В Италии почти миллиард евро расходов должен повысить конкуренцию в борьбе за чемпионство и места в Лиге чемпионов. Германия и особенно Франция сохраняют роль поставщиков игроков для более богатых рынков.

Футбольная статистика окна выражается соотношением: €4,04 млрд расходов Премьер-лиги против примерно €2,84 млрд у Серии А, Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1 вместе взятых. Если тенденция сохранится, вопрос будет уже не в том, останется ли Англия самым богатым футбольным рынком Европы, а в том, насколько её финансовый перевес будет конвертироваться в результаты еврокубков.

Примечание: для сопоставимости все денежные показатели приведены в евро. Суммы, опубликованные источниками в других валютах, пересчитаны по справочному курсу Европейского центрального банка на 3 сентября 2026 года; значения округлены. Статистика FIFA относится только к международным трансферам, поэтому напрямую не суммируется со статистикой расходов национальных чемпионатов.