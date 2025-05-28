Гражданство Киргизии: как получить гражданство Кыргызстана, инструкция от компании Kgcitizenship

Как получить гражданство Киргизии по рождению в СССР, браку, натурализации и другими способами. Кто имеет право на получение гражданства Кыргызстана. Преимущества паспорта.

Стоит ли получать гражданство Кыргызстана? Разбираем плюсы и нюансы

Практика миграционных юристов компании Kgcitizenship и обсуждения на тематических форумах показывают, что у многих россиян размытое представление о том, как получить гражданство Кыргызстана и зачем оно нужно. Это не удивительно, ведь гражданам РФ доступны разные иммиграционные программы. Разобраться в них не сложно, главное — знать, каким условиям и требованиям нужно соответствовать и что можно получить в результате. После прочтения статьи вы поймете, в чем кроются преимущества гражданства Кыргызстана, и кто может воспользоваться упрощенной процедурой.

Что даёт гражданство Кыргызстана и кому оно доступно

Прежде чем узнать, как получить гражданство Кыргызстана гражданину РФ, стоит разобраться в каких случаях оно может быть полезным. В Kgcitizenship выделяют следующие преимущества:

Для упрощенного пересечения границ стран Евросоюза. Граждане страны не имеют проблем с оформлением шенгенских, туристических и рабочих виз, при желании могут легализироваться в странах ЕС, запросив ВНЖ или ПМЖ. Безусловный плюс не только для путешественников, но и для тех, кто часто ездит за границу для решения деловых вопросов. Паспорт Кыргызстана позволяет участвовать в программах золотых виз в ЕС, которые закрыты сегодня для граждан РФ.

Для иммиграции в США. Соединенные Штаты Америки выдают гражданам Кыргызстана различные категории виз: туристические, бизнес-визы категории E2 и долгосрочные мультивизы сроком на 10 лет. Это дает возможность вести в стране предпринимательскую деятельность и обеспечить легализацию всем членам семьи.

Для ведения бизнеса на территории Кыргызстана и за пределами государства. Регистрация компании в республике может быть выгодным решением с точки зрения лояльной налоговой нагрузки. Корпоративный налог, налог на доходы физлиц составляет 10%, а НДС — 12%. Ставки являются фиксированными. Налог на дивиденды, проценты и роялти также равен 10%. Налоги на прибыль, продажу товаров — отсутствуют. Еще один плюс — возможность получения кредитов от Фонда развития предпринимательства Кыргызстана по льготной процентной ставке (от 16%). Торговые партнеры республики — страны ЕС и ЕАЭС. Также открывается доступ к международным рынкам, среди которых Китай и ОАЭ.

Для открытия счетов в государственных и международных банках в любой валюте. С паспортом Кыргызстана можно пользоваться такими платежными системами, как Master Card, Visa, Payoneer, Western Union, осуществлять переводы через SWIFT. Как известно, данные финансовые операции в РФ недоступны. Ограничения на конвертацию валюты отсутствуют, денежные средства можно безопасно хранить в криптовалюте.

Общие требования, которым должны отвечать соискатели для оформления гражданства Кыргызстана:

быть совершеннолетним;

владеть государственным или официальным языком;

соблюдать Конституцию и законы Кыргызской Республики;

иметь денежные средства для проживания и источник дохода;

не иметь судимостей в Кыргызстане и стране действующего гражданства.

Упрощенные условия оформления гражданства Кыргызстана действуют только для граждан России, Казахстана и Беларуси. Все благодаря ратификации договора от 31 июля 2000 года между четырьмя государствами об упрощенном порядке приобретения гражданства. Получить паспорт республики можно в срок от 2 месяцев без необходимости владения государственным языком и выполнения условий ценза оседлости.

Упрощённое гражданство для россиян: кто может получить

Вместе с компанией Kgcitizenship мы вкратце рассмотрели, какие плюсы имеет гражданство Кыргызстана для россиян, как получить его за столь быстрые сроки и каким требованиям все-таки нужно соответствовать — далее в статье.

Главное условие для участия в упрощенной программе — факт рождения в СССР до 1991 года и проживания на территории бывшей республики до 1997 года. Именно поэтому ускоренная процедура доступна многим гражданам РФ. Подтвердить это можно, предоставив свидетельство о рождении или паспорт гражданина СССР. Причем при подаче досье знания русского языка будет достаточно. Требований к прежнему проживанию в Кыргызстане — нет.

Вы спросите: «А можно ли получить гражданство Кыргызстана по упрощенной схеме россиянам, родившимся после 1991 года?». Естественно. Только после оформления гражданства республики хотя бы одним из родителей. Документ получают на основании родственных связей.

Упрощенная иммиграционная процедура довольна простая и при прохождении. Переводить документы на кыргызский язык не нужно, апостиля — также нет. Единственный момент — нотариальное заверение и предоставление копий документов в двух экземплярах. Процесс предусматривает две поездки в Бишкек, поскольку досье подается лично в Центр обслуживания населения. Статус присваивается в срок от 2 месяцев по указу Президента республики.

Преимущества кыргызского паспорта: работа, налоги, соцгарантии

Перечислим права и возможности владельцев кыргызского паспорта:

безвизовое посещение/с электронным разрешением/визой по прибытию в более 70 государств мира;

получение государственных социальных выплат (по беременности и родам, инвалидности, безработице, утрате кормилица, пенсии);

право участвовать в политической деятельности республики (голосовать за органы местного управления и государственной власти);

право на бесплатное государственное образование и медицинское обслуживание;

получение консульской помощи за рубежом;

защита прав гражданина внутри государства и за его пределами.

Действительно, получить гражданство Кыргызстана россиянам гораздо проще и быстрее, чем паспорт других популярных направлений. Процедура длится не более 6 месяцев, а отказываться от текущего паспорта — не нужно. Получение паспорта Кыргызстана может быть оптимальным решением для тех, кто хочет в срочном порядке оформить второе гражданство, или сделать его запасным.

Проживать в Кыргызстане после получения гражданства не обязательно. При этом статус не аннулируют. После основного заявителя владельцами паспорта могут стать дети, муж/жена, братья/сестры, бабушки/дедушки.

Альтернативные способы получения гражданства

Другим, менее оптимальным вариантом, как можно получить гражданство Кыргызстана является натурализация. Первым этапом является оформление ВНЖ на основании трудоустройства, учебы, бизнеса, инвестиций. Подаваться на ПМЖ можно после 5 лет проживания в республике в качестве временного резидента. Спустя 5 лет пребывания в статусе ПМЖ можно запрашивать и гражданство. Период оседлости сокращенный (3 года вместо 5) для таких категорий граждан, как беженцы, супруги граждан Кыргызстана, апатриды, инвесторы. Ускоренная натурализация действует и для граждан, которые имеют заслуги перед республикой в области культуры, науки, спорта.

Преимущества паспорта Кыргызстана делают его привлекательным вариантом для граждан РФ, говорят в Kgcitizenship. Ключевыми являются быстрые сроки оформления, простое получение шенгенских виз для путешествий в ЕС, возможность ведения бизнеса с европейскими партнерами. Граждане республики могут без лишних сложностей открывать счета в иностранных банках, а также иммигрировать в США по специальной визе.

Но прежде, чем оформлять второе гражданство следует учитывать законы и обязательства обеих стран — России и Кыргызстана. Чтобы правильно пройти миграционный путь уместно будет обратиться за помощью к миграционным юристам Kgcitizenship.