Эра премиального одиночества: люди платят тысячи долларов за личное знакомство

Современные люди все чаще знакомятся в интернете. Ритм жизнь большинства настолько стремительный, что на «традиционные» знакомства в реальной жизни просто не остается времени. И, казалось бы, при таком обилии инструментов для поиска любви одиночество должно было перестать существовать как явление.

Современные люди все чаще знакомятся в интернете. Ритм жизнь большинства настолько стремительный, что на «традиционные» знакомства в реальной жизни просто не остается времени. И, казалось бы, при таком обилии инструментов для поиска любви одиночество должно было перестать существовать как явление. Но несмотря на постоянный доступ к миллионам потенциальных партнеров, активные пользователи приложений для знакомств так и остаются одинокими. Они проводят часы, свайпая профили, ведут десятки переписок и даже ходят на свидания. Но при этом так и не встречают свою родственную душу. Почему так происходит и что мешает вырваться из замкнутого круга — давайте разбираться вместе.

Психологическая цена дейтинг-приложений и «паралич решения»

Одна из ключевых причин современного одиночества — это парадокс выбора, который также получил название «эффект джема». Американские психологи провели эксперимент, который показал, что избыточный выбор мешает человеку принять окончательное решение. Когда покупателям в супермаркете предложили 24 разных вида джема, лишь 3% из них совершили покупку. Но когда выбор сократили до 6 видов, продажи резко выросли — с покупкой ушло 30% участвующих в эксперименте.

То же самое происходит и в дейтинг-сервисах. Когда человеку доступно большое количество потенциальных партнеров, он начинает сомневаться. И тратит очень много времени на сравнение и анализ. Кроме этого, многие люди боятся ошибиться. И порой страх сделать неправильный выбор становится настолько сильным, что человек не выбирает вообще никого. А лишь продолжает свайпать, в надежде, что следующий свайп принесет ему знакомство с идеалом. Но даже если это и происходит, история на этом не заканчивается. Ведь человек снова начинает думать о том, что где-то на просторах приложениях точно должен быть кто-то еще лучше. И поэтому возвращается к свайпам вместо того, чтобы начать общаться.

Все это приводит к выгоранию. С ним столкнулась и Анна: за вечер она просматривала около 200 анкет, и в результате чувствовала себя HR, который пытается найти идеального кандидата. Несколько таких вечеров, и Анна просто удалила свой профиль, потому что усталость и опустошение взяли верх. Поиск партнера превратился для нее в изматывающую работу, просто по той причине, что она все никак не могла определиться с выбором.

Гуманизация свиданий: чем живая встреча лицом к лицу отличается от безликой переписки

Многие пользователи начинают общение с переписки, и это вполне нормально. Ведь переписываясь, мы находимся в зоне комфорта, и можем чувствовать себя более спокойно и уверенно, чем при личной встрече. Но ключевая проблема переписки в том, что она лишает нас до 70% важной информации. Нам недоступны невербальные сигналы: мимика, жесты, интонация. А именно они очень важны для лучшего понимания друг друга. И одно и то же выражение в зависимости от эмоциональной окраски может прозвучать совершенно по-разному. А в переписке нам остается лишь догадываться, с какими эмоциями человек написал сообщение. И часто на этой почве возникают конфликты, когда люди просто не понимают друг друга из-за отсутствия невербальных сигналов.

Истории счастливых пар подтверждают: чем быстрее происходит переход от онлайна к офлайну, тем выше шансы на построение отношений. Алекс и Мария встретились на следующий день после онлайн-знакомства. Они сразу почувствовали ту самую «химию», и решили не откладывать свидание на потом. И спустя год они по-прежнему счастливы и планируют свадьбу. А вот Артур и Виктория пошли по другому пути. Они переписывались несколько месяцев, и им казалось, что они буквально созданы друг для друга. Но когда они наконец-то встретились вживую, магия исчезла. Выяснилось, что им совершенно некомфортно в компании друг друга, да и говорить особо не о чем. В результате, они потеряли уйму времени, оказавшись в плену у иллюзий.

И на самом деле, в эту ловушку попадают многие пользователи приложений для знакомств. Когда общение ограничивается перепиской и обменом фотографиями, информации о человеке оказывается недостаточно. И наш мозг начинает самостоятельно «заполнять пробелы». Мы можем неосознанно наделять человека теми качествами, которые нам хочется в нем видеть. И даже приписывать ему определенные реакции и чувства. Как результат — мы влюбляемся не в реального человека, а в образ, который сами же и создали. И чем дольше мы переписываемся, тем сильнее этот образ может расходиться с действительностью.

Новый этикет первого контакта: как технология Сamloo заменяет живую химию

На этом фоне доверие к классическим сервисам угасает, и пользователи ищут им альтернативу. В последнее время все большую популярность приобретают чат рулетки. Ведь они — это «скорый поезд» к реальности. Даже десятиминутного разговора в видеочате Camloo достаточно для того, чтобы понять, хочется ли продолжать знакомство с человеком и есть ли у вас взаимный интерес. Вы общаетесь в режиме реального времени и можете считывать язык тела собеседника. И именно жесты, мимика, интонация позволяют получить более полное представление о человеке, чем десятки сообщений в чате.

Кроме этого, онлайн чаты вроде Camloo или его аналога CooMeet еще и помогают избежать разочарования. Многие пользователи дейтинг-сервисов стараются показать себя с лучшей стороны: выставляют только отретушированные фото, тщательно продумывают каждое сообщение или даже используют чат GPT в переписке. Встречаются и полностью фейковые профили, созданные для мошенничества. А в веб чатах распознать обман можно практически сразу. Во-первых, здесь нет фильтров и масок, и изменить свою внешность не получится. А во-вторых, во время живого общения очень сложно выдавать себя за другого человека. К тому же, разработчики много внимания уделяют безопасности. Например, в этой альтернативе Сamloo все девушки обязательно регистрируются и подтверждают свои данные. Поэтому здесь нет фейков и ботов, и всегда можно быть уверенными в том, что по ту сторону экрана — реальная девушка.

Но, конечно, и у видеочатов есть недостатки. Это и усталость от экранов, и технические накладки, и отсутствие тактильного контакта. Общение по видео все равно не способно заменить личную встречу. Но на ранних этапах знакомства видеочат — это все равно лучше, чем переписка. Ведь с его помощью можно сразу отсеять тех, кто не подходит, и избежать лишних разочарований и пустой траты времени.

Тренд на «цифровой детокс» в личной жизни и возвращение к качеству, а не количеству

Люди устали от бесконечных свайпов, поверхностных знакомств и ни к чему не приводящих переписок. И больше не хотят быть «товаром» на витрине дейтинг-сервисов. Все это истощает и приводит к выгоранию. Поэтому все больше пользователей устраивают себе так называемый «цифровой детокс». И ограничивают время в приложениях или вовсе отказываются от их использования. В целом, наблюдается тенденция перехода от количества к качеству. Пользователи начинают понимать, что большое количество мэтчей не упрощает поиск второй половинки. А наоборот, избыток выбора только мешает построить счастливые отношения. И самая правильная стратегия сегодня — это отказ от свайпов и переписок на пользу реального взаимодействия друг с другом.