Эффективные подходы к учету и списанию расходных материалов в салоне красоты

Как вести учет и списание расходных материалов в салоне красоты: методы, документация, технологические карты и автоматизация.

Методы учета Технологические карты Списание материалов Оптимизация учета Часто задаваемые вопросы

Грамотное управление запасами — один из ключевых факторов рентабельности бьюти-бизнеса. Расходные материалы составляют значительную часть себестоимости услуг, и чем лучше будет организована процедура учета, тем большей окажется итоговая выручка. Незначительные на первый взгляд потери, связанные с перерасходом товара, могут вылиться в сотни тысяч рублей упущенной прибыли. Объясняем, как организовать учет и списание расходных материалов в салоне красоты.

Методы учета

Существует несколько подходов к организации учета товаров. Выбор конкретного метода зависит от масштабов бизнеса и специфики оказываемых услуг. Для достижения наилучшего результата многие предприниматели комбинируют эти подходы, адаптируя их под свои рабочие процессы.

Количественный учет

Этот метод предполагает поштучный или повесовой учет каждой единицы товара на складе. Администратор или ответственный сотрудник фиксирует все поступления и списания материалов, регулярно проводя инвентаризацию для сверки фактических остатков с учетными данными. Количественный подход дает максимальную детализацию и позволяет точно контролировать движение каждой позиции, но является трудозатратным при ручном ведении, особенно в салонах с большим ассортиментом продукции.

Суммовой учет

При суммовом учете отслеживается общая стоимость материалов на складе без детальной разбивки по номенклатуре. Этот метод значительно проще в реализации: учитываются лишь суммы по приходным и расходным документам. Однако у него есть существенный недостаток — невозможность отследить перерасход или недостачу конкретных позиций. Суммовой учет может подойти для небольших студий с ограниченным набором услуг, но для крупных сетевых заведений этих данных будет недостаточно.

Автоматизированный учет

Современный и наиболее эффективный подход, который объединяет преимущества количественного и суммового методов, исключая их недостатки. Специализированные программы по типу 1С:Салон красоты «берут на себя» всю рутину: от оприходования товаров до автоматического списания материалов по факту оказания услуги. Система сама напомнит о необходимости пополнить запасы, сформирует отчеты о рентабельности и поможет выявить наиболее затратные процедуры.

Специфика учета для разных услуг

Нормы расхода материалов кардинально различаются в зависимости от типа услуги. Точный расчет себестоимости требует индивидуального подхода к каждой процедуре, будь то стрижка, сложное окрашивание или аппаратный маникюр.

Стрижка

На первый взгляд, учет материалов для стрижки кажется простым: шампунь, бальзам, стайлинг. Однако даже здесь есть нюансы. Расход средств зависит от длины и густоты волос клиента. Чтобы избежать перерасхода, рекомендуется использовать дозаторы и установить усредненные, но экономически обоснованные нормы списания (например, в миллилитрах или граммах) для коротких, средних и длинных волос.

Окрашивание

Окрашивание — одна из самых материалоемких услуг, чья себестоимость складывается из множества компонентов: краситель, оксидант, порошок для осветления, уходовые средства, защитные препараты и одноразовая продукция. Расход краски напрямую зависит от длины, густоты волос и сложности техники. Именно для таких процедур критически важно внедрение технологических карт, где прописаны точные граммовки для каждого конкретного случая.

Маникюр и педикюр

В ногтевом сервисе список расходников также весьма обширен: лаки, базы, топы, обезжириватели, ремуверы, масла, кремы, а также большое количество одноразовых материалов (пилки, салфетки, перчатки). Именно поэтому важно вести учет не только дорогостоящих гель-лаков, но и сопутствующих товаров. Функционал 1С: Салон красоты позволяет списывать материалы комплексно, привязывая к услуге сразу весь набор необходимых средств и автоматически формируя критические остатки.

Технологические карты

Как составлять

Технологическая карта — внутренний документ, который помогает стандартизировать процедуру или услугу, закрепив точную норму расхода каждого материала. Составление такой карты включает несколько шагов:

Определите этапы процедуры. Подробно распишите каждый шаг: мытье головы, нанесение красителя, уход после окрашивания;

Подробно распишите каждый шаг: мытье головы, нанесение красителя, уход после окрашивания; Зафиксируйте все материалы. Укажите полный перечень расходников, используемых на каждом этапе, включая одноразовую продукцию;

Укажите полный перечень расходников, используемых на каждом этапе, включая одноразовую продукцию; Проведите контрольные замеры. Взвесьте каждый используемый продукт на электронных весах до и после использования, чтобы вывести среднее значение;

Взвесьте каждый используемый продукт на электронных весах до и после использования, чтобы вывести среднее значение; Утвердите нормативы. Занесите полученные данные в технологическую карту и утвердите новый производственный стандарт для всех мастеров салона.

Как использовать

Технологическая карта — основа для списания материалов в CRM. Когда администратор закрывает визит клиента, программа автоматически списывает со склада все товары, указанные в карте для данной услуги. Это исключает вероятность ошибок и дает возможность отслеживать количество актуальных остатков.

Списание материалов

Документация

Основным документом для списания материалов является «Акт о списании», который может формироваться автоматически в учетной системе. В нем указывается наименование, количество и стоимость списанных товаров, а также основание для списания (например, оказание услуг за определенный период).

Порядок списания

В идеале, списание должно происходить в момент оказания услуги. Наличие программы автоматизации позволяет проводить этот процесс мгновенно, без участия персонала. Все товары списываются со склада, как только администратор проводит оплату за визит, а не в конце рабочего дня.

Оптимизация учета и списания

Автоматизация

На примере кейсов, которые публикуются в блоге 1С: Салон красоты можно увидеть реальный эффект после автоматизации. Время, которое администраторы тратят на рутинные операции, включая складской учет, сокращается до 80%, а руководитель получает возможность принимать решения, основанные на точных цифрах.

Внедрение системы штрих-кодирования

Наличие сканера штрих-кодов значительно ускоряет процессы приемки товара и проведения инвентаризации. Администратору не нужно вручную искать товар в номенклатуре — достаточно отсканировать штрих-код, и система сама добавит позицию в приходную накладную или инвентаризационную ведомость.

Обучение персонала

Даже самая продвинутая программа не принесет результата, если сотрудники не будут понимать, как ее использовать. Важно объяснить персоналу принципы работы с технологическими картами и донести важность точного соблюдения норм расхода, чтобы сформировать правильное отношение к материальным ценностям компании.

Часто задаваемые вопросы

Как часто нужно проводить инвентаризацию?

При автоматизированном учете достаточно проводить полную инвентаризацию раз в квартал или раз в полгода. Для более дорогостоящих и ходовых позиций можно установить график выборочных проверок раз в месяц.

Что делать, если фактический расход не совпадает с нормой?

Причины могут быть разными. Возможно, новый мастер еще не привык к нормам или изменилась консистенция продукта. При обнаружении несоответствия следует провести повторные замеры и скорректировать нормативы.

Как бороться с воровством материалов?

Лучший способ профилактики — прозрачная система учета. Когда персонал знает, что движение каждой баночки отслеживается, соблазн для злоупотреблений резко снижается.

Вывод

Переход от ручного учёта материалов к автоматизации позволяет не только сократить издержки, но и получить в свое распоряжение мощный управленческий инструмент. 1С:Салон красоты является лидером рынка программного обеспечения для бьюти-предприятий и предлагает комплексное решение основных рабочих задач. С помощью системы можно контролировать складские остатки в реальном времени, рассчитывать себестоимость услуг и анализировать прибыльность бизнеса.