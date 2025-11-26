CRM-система для стоматологии

Зачем стоматологии нужна CRM: снижение затрат, контроль продуктивности, онлайн-запись и улучшение взаимодействия с пациентами.

Управление современной стоматологией требует не только знаний из области медицины, но и наличия эффективных бизнес-инструментов по типу CRM. Актуальность внедрения подобных систем подтверждается глобальными трендами. По данным Global Market Insights, в 2023 году размер рынка CRM в здравоохранении был оценен примерно в 17,9 миллиарда долларов, а уже к 2032 году его ожидает рост на 11,6%. Рассказываем о возможностях и преимуществах специализированных программ для стоматологии и объясняем, на что обращать внимание при выборе ПО.

Возможности CRM

Сбор данных

Основа любой CRM — централизованная база данных. В контексте стоматологии это значит, что система автоматически собирает и хранит всю информацию о пациентах: от контактных данных и истории посещений до рентгеновских снимков и планов лечения. Благодаря такому подходу, администратору не придется тратить лишнее время на поиск бумажной карты, а у врача будет возможность мгновенно получить доступ к истории болезни.

Коммуникация с пациентами

В CRM можно настроить автоматическую отправку сообщений о предстоящих приемах, специальных предложениях или поздравлений с днем рождения. Кроме того, функционал программы 1C: Медицина. Стоматологическая клиника предусматривает интеграцию с IP-телефонией, которая позволяет фиксировать все входящие/исходящие звонки и контролировать качество работы персонала.

Планировщик задач

Организация рабочего процесса в клинике — сложная задача с множеством переменных: графики врачей, занятость кабинетов, доступность оборудования. CRM-система имеет встроенный визуальный планировщик, с помощью которого можно записывать пациентов на прием, избегая накладок и пересечения записей. В программе также удобно ставить задачи, например, перезвонить пациенту или заказать материалы для лаборатории.

Отчетность и аналитика

Наличие CRM дает возможность просматривать отчеты по ключевым показателям эффективности: количество первичных и повторных пациентов, средний чек, загруженность врачей, эффективность рекламных каналов. Детальная аналитика помогает понять, какие услуги приносят наибольшую прибыль, чтобы принять взвешенные управленческие решения и оптимизировать маркетинговый бюджет.

Когда Ани, основательница С-Три-Эстейт, открывала свою клинику, она сразу решила отказаться от ручного учета и использовать программу 1С: Медицина. Стоматологическая клиника. Как итог — сегодня возвратность пациентов составляет около 80%, что выше среднего по рынку. «Без автоматизации мы бы не справились, — говорит Ани. — Это экономит время, упрощает работу и дает возможность сосредоточиться на качестве лечения».

Преимущества CRM

Для владельца стоматологии

1. Снижение затрат

Автоматизация рутинных процессов напрямую влияет на сокращение издержек. Система «берет на себя» задачи по обзвону пациентов для подтверждения записи, рассылке уведомлений и формированию стандартной документации. Это позволяет администраторам уделять больше внимания пациентам, находящимися непосредственно в клинике.

2. Оптимизация отчетности

Благодаря CRM, владелец получает полный контроль над финансовыми и операционными показателями. Отчеты по доходам, расходам, движению денежных средств и рентабельности клиники доступны в любое время, что помогает оперативно реагировать на любые отклонения или кризисы.

3. Мониторинг продуктивности

Наличие CRM позволяет объективно оценивать работу каждого сотрудника. Система показывает, сколько пациентов принял каждый врач, какова его выручка и процент выполненных планов лечения. Это дает возможность внедрить прозрачную систему мотивации (KPI) для выявления потенциальных точек роста своей команды.

Для врача-стоматолога

1. Онлайн-база клиентов

С 1С: Медицина. Стоматологическая клиника врачу не понадобится тратить время на поиск и изучение бумажных карт. Вся информация — от диагнозов и снимков до предыдущих планов лечения — будет структурирована в одной программе, что даст возможность полностью погрузиться в лечебный процесс.

2. Электронные медкарты

Ведение медицинских записей в электронном виде значительно упрощает работу стоматолога. Наличие стандартизированных шаблонов документации ускоряют ее заполнение и минимизируют риск ошибок. Данные, внесенные в систему, также могут использоваться для формирования счетов на оплату или различных справок.

3. Зубная формула

Функционал CRM для стоматологии включает интерактивную зубную формулу — визуальный инструмент, где врач может отмечать состояние каждого зуба (здоров, кариес, пломба, коронка, удален) и предоставлять наглядные планы лечения. Такой подход не только повышает доверие пациентов, но и упрощает понимание необходимости процедур.

Для администратора

1. Онлайн-запись

Интеграция виджета 1С: Медицина. Стоматологическая клиника с сайтом стоматологии и онлайн-картами позволяет пациентам бронировать часы приема в любое удобное время, даже ночью. Это снижает нагрузку на администраторов, уменьшая количество пропущенных звонков, и делает процесс записи более удобным.

2. Автоуведомления

Система может автоматически отправлять пациентам напоминания о предстоящих визитах за день или несколько часов до приема. Такой подход помогает значительно снизить процент неявок и отмен, что, в свою очередь, уменьшает простои в работе стоматологов, повышая доходность учреждения.

3. Умные помощники

При входящем звонке система может автоматически определить пациента по номеру телефона и мгновенно вывести на экран его карточку. Это дает возможность не только сразу обращаться к человеку по имени, но и просматривать историю его визитов в режиме реального времени, что упрощает понимание запроса.

Как выбрать CRM

В первую очередь, необходимо определиться с типом решения: «облако» или «коробка». Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

Облако

Облачная CRM (SaaS) размещается на серверах провайдера, который предоставляет доступ к системе через интернет по подписке. Плюсами такого решения являются отсутствие необходимости покупки дорогостоящего серверного оборудования, а также бесплатная техническая поддержка и обновления. К минусам можно отнести зависимость качества интернет-соединения, хранение данных на сторонних серверах и ограниченные возможности индивидуальной настройки.

Коробка

Коробочная CRM устанавливается клиникой на собственные серверы, а сама лицензия на программное обеспечение приобретается только один раз. Плюсами такого решения являются полный контроль над данными, независимость от интернета (работа в локальной сети) и широкие возможности для доработок или интеграции с другим оборудованием. К минусам можно отнести высокие затраты на покупку, а также необходимость иметь в штате или на аутсорсе IT-специалиста.

Чек-лист для выбора CRM

специализация — имеет ли система функционал, разработанный именно для стоматологии (интеграция с оборудованием, шаблоны документов)?

— имеет ли система функционал, разработанный именно для стоматологии (интеграция с оборудованием, шаблоны документов)? масштабируемость — подойдет ли решение для вашей клиники, если вы решите открыть новый филиал или расширить штат?

— подойдет ли решение для вашей клиники, если вы решите открыть новый филиал или расширить штат? интеграции — можно ли интегрировать систему с онлайн-кассой, IP-телефонией, сайтом клиники и другими платформами?

— можно ли интегрировать систему с онлайн-кассой, IP-телефонией, сайтом клиники и другими платформами? безопасность — соответствует ли система требованиям о хранении персональных и медицинских данных?

— соответствует ли система требованиям о хранении персональных и медицинских данных? поддержка и обучение — предлагает ли разработчик ПО качественное обучение для персонала и оперативную техподдержку?

— предлагает ли разработчик ПО качественное обучение для персонала и оперативную техподдержку? стоимость — какой функционал входит в стоимость лицензии на покупку программы или подписки, а за что придется доплачивать?

Часто задаваемые вопросы

Существуют ли профильные CRM для стоматологии?

Да, и это — лучший выбор для стоматологии. В отличие от универсальных CRM, профильные решения, такие как 1С: Медицина. Стоматологическая клиника, включают в себя весь необходимый инструментарий: от ведения зубной формулы и составления детализированных планов лечения до интеграции с визиографами и ортопантомографами.

Какому персоналу требуется доступ к CRM?

Доступ к системе нужен всем сотрудникам, но с разными правами:

руководитель — аналитика и отчеты;

— аналитика и отчеты; врачи — электронные медкарты и расписание;

— электронные медкарты и расписание; администраторы — запись на прием и оплата услуг;

— запись на прием и оплата услуг; маркетологи — анализ рекламных кампаний.

Гибкая настройка прав доступа позволяет каждому сотруднику видеть только ту информацию, которая необходима для работы.

Как часто нужно платить за использование CRM?

Облачные системы предполагают подписную модель оплаты с ежемесячной или ежегодной оплатой. Стоимость подписки часто зависит от количества пользователей или объема данных. Коробочные системы предполагают единовременную покупку лицензии. Кроме того, стоит учитывать дополнительные расходы на обновления и техподдержку.

Вывод

Внедрение CRM — стратегическая инвестиция в будущее. Использование программного обеспечения не только помогает навести порядок в рабочих процессах, но и дает возможность вывести на новый уровень качество работы всего учреждения. 1С:Медицина. Стоматологическая клиника является одним из лидеров рынка специализированного ПО и предлагает комплексное решение для автоматизации всех аспектов деятельности стоматологии. Выбирая проверенный продукт, вы получаете надежный фундамент для укрепления позиций бизнеса и повышения лояльности пациентов.