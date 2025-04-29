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«Авито Недвижимость»: спрос на двухкомнатные квартиры вторичного рынка в Рязани вырос на 33% за год

По сравнению с I кварталом 2024 года в Рязани зафиксирован рост предложения в сегменте квартир (+12%) и студий (+14%). Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Рязани составила 92 тыс. рублей за кв. м.

«Авито Недвижимость» подвела итоги I квартала 2025 года на рынке вторичного жилья в России. Предложение на платформе практически не изменилось — по сравнению с I кварталом прошлого года наблюдается рост экспозиции на 1%. Выбор двухкомнатных квартир стал больше на 4%, трехкомнатных — на 5%. Отдельно в Рязани зафиксирован рост предложения в сегменте трехкомнатных квартир (+12%) и студий (+14%).

Рост активности на вторичном рынке относительно I квартала 2024 года отмечается в 25 из 41 города исследования. Сильнее всего интерес к готовому жилью увеличился в Москве (+16%), Иванове (+15%), Липецке (+11%), Брянске (+8%).

Спрос на однокомнатные квартиры год к году также увеличился в 25 городах исследования. В Москве интересоваться «однушками» стали на 25% чаще, Студии стали востребованнее в 24 из 41 города — самая заметная динамика наблюдается в Иванове (+95%), Брянске (+63%), Липецке (+48%), В Рязани интерес увеличился в сегменте однокомнатных (+2%) и трехкомнатных квартир (+14%).

По итогам I квартала 2025 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья увеличилась на 2% год к году и составила 134,6 тыс. рублей. Самые доступные цены были зафиксированы в Брянске (78 тыс. рублей за кв. м), Смоленске (79 тыс. рублей), Липецке (89 тыс. рублей), Твери (90 тыс. рублей) и Рязани (92 тыс. рублей). Подробнее — в таблице 1.

Таблица 1. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в городах России, данные «Авито Недвижимости» за I квартал 2025 года