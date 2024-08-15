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Аналитика ВТБ: «семейная» ипотека достигла половины продаж

По итогам первого месяца работы обновленной «семейной» ипотеки около 2,6 тысяч россиян получили ее на 17 млрд рублей. На фоне завершения универсальной господдержки и высоких рыночных ставок доля «семейной» программы растет — сегодня на нее приходится половина всех ипотечных продаж.

Такова статистика банка ВТБ. Подавляющее большинство покупают по госпрограмме квартиры, в среднем занимая 6,6 млн рублей. Наибольший объем выдач приходится на Москву с областью (ок. 4,5 млрд рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (более 1,3 млрд) и Краснодарский край (прим. 500 млн)."С уходом универсальной господдержки ценность «семейной» ипотеки для россиян выросла.

Если в первом полугодии на нее приходилось в среднем чуть больше 40% от объема ипотечных продаж, то сегодня — уже половина. Из-за недавнего раунда повышения ставок на рынке и достаточно серьезного изменения IT-ипотеки доля «семейной» госпрограммы в выдачах продолжит расти", — сказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.