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Аналитика ВТБ: рынок электронной коммерции вырастет в пять раз

Объем рынка электронной коммерции к 2030 г. увеличится в пять раз до 35 трлн руб. Доля сегмента в общем обороте розничной торговли составит 40% против текущих 15%. Такой прогноз сделали аналитики ВТБ на 15-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Аналитик видит тренд на дальнейшее развитие электронной коммерции как с точки зрения доли, так и качества сервисов. Например, требования к скорости доставки становятся все более жесткими. При этом омниканальность и улучшение клиентского опыта во всех каналах продаж сохраняют свою актуальность.

В среднесрочной перспективе участники рынка будут фокусироваться на:

  • Импортозамещении и развитии локальных российских брендов;
  • Развитии собственных торговых марок;
  • Внедрении собственных платежных решений, включая электронные кошельки и прочие банковские или квазибанковские продукты.

Электронная коммерция получила сильный импульс к развитию в связи с пандемией COVID-19 и выросшей необходимостью в работе и потреблении из дома. Крупнейшие экосистемы и маркетплейсы страны стимулируют популярность услуги инвестициями в инфраструктуру сборки и доставки товаров, а также промоактивностью для продвижения продавцов, представленных на площадке.