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Аналитика ВТБ: решение ЦБ станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам
Объем рынка сбережений продолжит стабильно расти под влиянием денежно-кредитной политики Центробанка и по-прежнему высоких ставок, которые банки будут предлагать вкладчикам.

Объем рынка сбережений продолжит стабильно расти под влиянием денежно-кредитной политики Центробанка и по-прежнему высоких ставок, которые банки будут предлагать вкладчикам.

Комментарий старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера:

На текущем уровне 16% ключевая ставка ЦБ держалась с декабря прошлого года. На очередном заседании 26 июля регулятор впервые за восемь месяцев повысил ее до 18%, это связано как с текущими темпами роста инфляции, так и с поддержкой курса рубля.

Это станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам. Экстра-доходность по вкладам и накопительным счетам обеспечивает рекордные темпы роста рынка сбережений. По нашей оценке, рыночные рублевые пассивы в первом полугодии увеличились на 12%.

С момента ужесточения монетарной политики Центробанком с середины прошлого года суммарный чистый приток на срочные рублевые депозиты по банковскому сектору достиг 9,4 трлн рублей. Текущий уровень ставок по рублевым сберегательным инструментам сохранится в ближайшее время, что обеспечит стабильный рост рынка пассивов до конца года. Сейчас ключевые игроки рынка внимательно анализируют ситуацию и, скорее всего, будут принимать решение об изменении доходности в начале следующей недели. Со своей стороны, ВТБ уже с 23 июля повысил ставки по сберегательным продуктам в рублях.