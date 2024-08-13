Аналитика ВТБ: как часто жители ЦФО ходят на свидание со своими супругами?

Аналитика ВТБ: как часто жители ЦФО ходят на свидание со своими супругами?

38% супружеских пар в Центральном федеральном округе (без учёта Москвы и Московской области) регулярно ходят на свидания друг с другом, из них 13% делают это с завидным постоянством — два-три раза в месяц. Больше всего опрошенных (38%) оценивают бюджет на одно свидание в рамках 3-5 тысяч рублей, а среди самых популярных мест названы рестораны, кафе и парки. Такие выводы содержатся в результатах опроса*, проведенного ВТБ.

Треть женатых пар не ходят на свидания, потому что они и так всегда вместе. 33% респондентов ответили, что давно не были где-то вдвоем. При этом около 38% пар уделяют время на романтические встречи: 25% - как минимум несколько раз в год, и еще 13% - хотя бы раз в месяц или чаще.

Супруги чаще всего называют несколько причин, по которым они ходят на свидания. Более половины пар хотят таким образом отвлечься от повседневных забот и насладиться временем наедине (69% опрошенных). 40% опрошенных считают, что такие встречи создают атмосферу для непринуждённого обсуждения семейных и личных вопросов. Также супруги отмечают, что свидания укрепляют эмоциональную связь (38%) и поддерживают страсть и интерес друг к другу (36%).

Подавляющее большинство респондентов ходят на свидания в ресторан или кафе (81%). Прогулки по городу, в парке или лесу предпочитают 64%. Чуть меньше половины (45%) выбирают для свиданий романтический ужин дома, поход в театр или кинотеатр предпочитают 40% опрошенных.

При этом 38% семейных пар, которые ходят на свидания, готовы потратить на них от 3 до 5 тысяч рублей. Около трети — от 5 до 10 тысяч рублей, и 7% - от 10 до 30 тысяч рублей. Более 30 тысяч рублей готовы тратить лишь 2% опрошенных жителей ЦФО.

«Средний чек в ресторанах составляет этим летом около 4700 рублей. Примерно столько оставляют в ресторанах супружеские пары во время свиданий. Впрочем, еще 30% из них тратит ощутимо больше среднего уровня — от 5 до 10 тысяч рублей. Как правило, они оставляют и более щедрые чаевые. Обычно это около 400 рублей, или 10-12% от счета», — отметил Владимир Хоружий, управляющий директор сервиса ВТБ. Чаевые+.

*Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 65 лет, среди 1500 жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.