Рязанский предприниматель создал пансионат после того, как не смог найти подходящие условия для своей семьи инвалидов

Основатель рязанского пансионата для пожилых «Уют» Алексей Клинков еще пять лет назад даже не мог предположить, что станет помогать инвалидам. Однако в 2021 году перед ним остро встал вопрос — как профессионально помочь лежачей маме, инвалидам отцу и брату. Самостоятельно Алексей ухаживать за ними не мог, находился в другом городе. Предприниматель решил найти для родных хороший пансионат.
Изучив все учреждения такого типа в городе и области, Алексей пришел в ужас от безвыходной, как ему тогда казалось, ситуации. Снижать планку, которую он сам себе поставил, мужчина не хотел. Однако он даже представить себе не мог, что доверит жизни и здоровье близких работающим в области пансионатам.
И тогда Алексей решил, что создаст место, в которое не стыдно будет привезти родственников. Такой пансионат должен был, по мнению предпринимателя, предоставлять профессиональный уход за людьми, а также обеспечивать их социализацию.Спустя некоторое время появился пансионат «Уют», в который Алексей Клинков вложил душу. Он придумал интересный досуг для жителей пансионата, с помощью специалистов подобрал правильное пяти-шестиразовое питание. Не забыл про оборудование комнат для лежачих больных и про персонал, обеспечивающий круглосуточный медицинский уход.
Развивать дело администрации пансионата помогает Центр «Мой бизнес», который входит в Агентство развития бизнеса. С их помощью пансионат ежегодно, начиная с 2022, подтверждает статус социального предприятия. Помимо этого, предприниматель может получить господдержку в виде гранта на улучшение условий. Также персонал постоянно проходит обучения и участвует в различных программах, например, по поиску сотрудников.
С помощью Центра в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2023 году пансионат получил грант в размере 500 тысяч рублей. На средства улучшили пожарную безопасность, закупили дополнительно мебель, телевизоры, часть направили на благоустройство. Алексей Клинков считает, что обращение в Центр «Мой бизнес» помогло развитию и поддержке его дела. Первоначальную консультацию можно получить по телефону +7 (4912) 606-000. Адрес Центра — Рязань, улица Каширина № 1б, 2 подъезд, 3 этаж.
Фото предоставлены Агентством развития бизнеса.