Эдуард Лебедев: как самбо и джиу-джитсу изменили подход к делу

Почему один-два звонка после тренировки бывают продуктивнее долгого дня в офисе? Эдуард Лебедев, основатель WakeApp, — о переходе от самбо к джиу-джитсу и работе с ошибками

В сложный для бизнеса период основатель WakeApp Лебедев Эдуард вернулся на татами после огромного перерыва. Он искал внутренний ресурс, помогающий справляться с нагрузками.

Что дало самбо

В секцию самбо Эдуард записался в 13 лет — хотел стать сильнее и научиться защищаться. Решение было импульсивным, планов надолго оставаться в спорте подросток не строил. «Борьба помогла почувствовать себя увереннее, но постоянной частью жизни тогда не стала», — вспоминает предприниматель.

Серьезный интерес к единоборствам проснулся гораздо позже, когда взрослая рутина потребовала радикальной смены обстановки.

Переход в джиу-джитсу

Эдуард открыл для себя джиу-джитсу примерно в 2021—2022 годах. Выбор подсказал друг, с которым он тренировался в школьные годы. Сам приятель к тому времени давно сменил дисциплину и объяснял разницу так: «Самбо — это нож, а джиу-джитсу — самурайский меч».

Бизнесмена привлекла эта глубина: сила не гарантирует победу, на первом месте стоит техника. Большая часть борьбы проходит в партере, где приходится постоянно подстраиваться под движения соперника.

Технику здесь проверяют в учебных спаррингах: если болевой прием не прошел, его разбирают, находят ошибку и пробуют снова, уже точнее.

Как тренировки повлияли на деловые решения

Эдуард Лебедев отмечает: «Это дисциплинирует не тело, а образ мышления — привычку разбирать результат вместо того, чтобы просто его переживать».

Похожим образом он действует в WakeApp: если гипотеза не сработала, важно без лишних эмоций выяснить причины и скорректировать следующую попытку.

Спорт изменил подход и к переговорам. В пиковые периоды предприниматель тренировался по три-четыре часа в день, после чего переключался на важные звонки. По его наблюдениям, такие созвоны оказывались продуктивнее целого дня в офисе: после ковра гораздо легче оставаться спокойным, даже если собеседник пытается спровоцировать конфликт. Поэтому ключевые встречи он старается ставить после тренировок.

Правда, у увлечения была и обратная сторона — из-за травмы кисти занятия пришлось прервать почти на полтора года. Опыт заставил переосмыслить нагрузки, и сейчас он признается, что учится вовремя отдыхать.