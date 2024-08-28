Жителям Рязани помогут выбрать загородный дом мечты

14 сентября Рязанское отделение Сбербанка проведет выставку загородной недвижимости в торгово-развлекательном центре по адресу: Московское шоссе, 65А. Свои проекты представят около 20 аккредитованных подрядчиков Сбера.

14 сентября Рязанское отделение Сбербанка проведет выставку загородной недвижимости в торгово-развлекательном центре по адресу: Московское шоссе, 65А. Свои проекты представят около 20 аккредитованных подрядчиков Сбера. Посетители выставки смогут увидеть разнообразные варианты загородного жилья, узнать о современных строительных технологиях, а также оформить ипотеку на выгодных условиях.

Выставка будет работать 14 сентября с 10:00 до 19:00.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Впервые выставка загородной недвижимости в Рязани состоялась в мае этого года. Мы получили положительные отклики от партнеров и клиентов, поэтому приняли решение сделать выставку регулярной. Формат мероприятия позволяет за один день познакомиться с проектами загородного жилья, агентствами недвижимости и подрядчиками, а также прямо на месте подать заявку на ипотеку. Тем более сейчас возобновлена программа «Семейной ипотеки», которая позволяет купить или построить дом семьям с детьми по ставке 6%".