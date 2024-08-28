14 сентября Рязанское отделение Сбербанка проведет выставку загородной недвижимости в торгово-развлекательном центре по адресу: Московское шоссе, 65А. Свои проекты представят около 20 аккредитованных подрядчиков Сбера. Посетители выставки смогут увидеть разнообразные варианты загородного жилья, узнать о современных строительных технологиях, а также оформить ипотеку на выгодных условиях.
Выставка будет работать 14 сентября с 10:00 до 19:00.
Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:
«Впервые выставка загородной недвижимости в Рязани состоялась в мае этого года. Мы получили положительные отклики от партнеров и клиентов, поэтому приняли решение сделать выставку регулярной. Формат мероприятия позволяет за один день познакомиться с проектами загородного жилья, агентствами недвижимости и подрядчиками, а также прямо на месте подать заявку на ипотеку. Тем более сейчас возобновлена программа «Семейной ипотеки», которая позволяет купить или построить дом семьям с детьми по ставке 6%".
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
Жителям Рязани помогут выбрать загородный дом мечты
14 сентября Рязанское отделение Сбербанка проведет выставку загородной недвижимости в торгово-развлекательном центре по адресу: Московское шоссе, 65А. Свои проекты представят около 20 аккредитованных подрядчиков Сбера. Посетители выставки смогут увидеть разнообразные варианты загородного жилья, узнать о современных строительных технологиях, а также оформить ипотеку на выгодных условиях.
Выставка будет работать 14 сентября с 10:00 до 19:00.
Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:
«Впервые выставка загородной недвижимости в Рязани состоялась в мае этого года. Мы получили положительные отклики от партнеров и клиентов, поэтому приняли решение сделать выставку регулярной. Формат мероприятия позволяет за один день познакомиться с проектами загородного жилья, агентствами недвижимости и подрядчиками, а также прямо на месте подать заявку на ипотеку. Тем более сейчас возобновлена программа «Семейной ипотеки», которая позволяет купить или построить дом семьям с детьми по ставке 6%".
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481